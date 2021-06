NOVI TALAS KORONE STIŽE NA JESEN: Lekari imaju VAŽNU PORUKU za građane Srbije! I deca su sada među ugroženim kategorijama

Stabilna epidemiološka situacija i sve manje novoobolelih od korona virusa u Srbiji doveli su do toga da su se ljudi potpuno opustili i zaboravili da je virus u svetu i kod nas još uvek pruisutan.

Mere koje su i dalje na snazi mali broj ljudi i dalje poštuje, a vakcinacija je skoro potpuno prestala. Iako je sada u fazi mirovanja stručnjaci naglašavaju da novi talas bez sumnje stiže na jesen a na prvi na udaru će biti nevakcinisani.

Jedan od problema zašto imamo ovu sliku je to što se Srbi više ne plaše korone jer ima malo zaraženih kao i to što više nema više novčane pomoći. I povrh svega nekima je bila želja da se vakcinišu kako bi se vratili u normalu, ali sada se sve vratilo u normalu čak i za one koji nisu vakcinisani.

Prema poslednjim zvaničnim podacima za jedan dan bilo je 8.000 vakcinisanih, dok je u periodu od 1. do 8. juna cepivo primilo 64.000 ljudi. Ovo još uvek nije dovoljno da možemo da kažemo da smo virus sigurno pobedili, imajući u vidu da je i dalje veliki broj onih koji nisu primili ni jednu dozu imunizacije.

U Srbiji je, prema najnovijim podacima, dato ukupno 4.882.120 doza vakcina protiv korona virusa.

Ukupan broj građana koji su primili prvu dozu vakcine i onih koji su primili obe doze je 2.632.697.

Vakcinacija je jedini spas

- Najugroženiji će biti oni koji nisu vakcinisani uopšte, posebno ako virus nastavi da mutira i postaje virulentniji. Pa čak i od najstarijeg stanovništva ukoliko je vakcinisano i razvilo je imunitet. Oni su bili i prioritet jer su svakako ugroženi, ali ja pretpostavljam da su se oni već vakcinisali. Ukoliko se nisu vakcinisali onda oni u prvom talasu predstavljaju prvu liniju za virus. Virus će naći takve organizme i onda mogu da razviju veoma teške oblike bolesti - objasnila je za dr Tanja Jovanović, virusolog i član Kriznog štaba.

Jovanović je objasnila da će na udaru prvenstveno biti one grupe koje se generalno smatraju najugroženijim, a pored nevakcinisanih, to su stariji, gojazni i hronični bolesnici.

Još jedna kategorija koja bi mogla da bude ugrožena u ovogodišnjem jesenjem talasu korona virusa jesu deca.

Primetli smo da sa ljudima zaista treba da se razgovara i objašnjava šta znači vakcinacija. Postavljam jedno pitanje ljudima i već im je jasno "koliko je ljudi umrlo od korone, a koliko od vakcine". Vakcina je jedini spas i izlaz iz ove situacije - nedavno je izjavio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja doktor Mirsad Đerlek.

Afrički soj koronavirusa se brže širi i napada najviše mlade, upozoravaju stručnjaci i poručuju da je masovna imunizacija jedini spas kako ne bi došlo do njegovog razbuktavanja nakon što je juče registrovan na teritoriji Srbije - na Kosovu i Metohiji.

Prvi slučaj afričkog soja, koji je po novoj klasifikaciji SZO nazvan beta soj, potvrđen kod pacijenta koji je hospitalizovan na Infektivnoj klinici u Prištini. Virusologinja dr Nada Kuljić Kapulica nedavno je kazala da je sasvim očekivano da nove varijante virusa dođu kod nas jer ljudi putuju s jednog mesta na drugo, kao i da je pre tri meseca ovaj soj registrovan u Sloveniji.

- Napada sve osobe, pa i mlade, posebno one koji nisu vakcinisani, a takvih je najviše kod nas, i to je veliki problem. Vakcine koje mi imamo u Srbiji delotvorne su na nove mutacije virusa koje su do sada otkrivene, s tim što je za ovaj soj procenat delotvornosti malo manji. Ako je kod nekog cepiva efikasnost 90 odsto, protiv ovog soja je manja za nekoliko procenata, ali svakako štiti i zato treba što pre da se vakcinišemo u što većem broju - rekla je ona.

Dr Kapulica je naglasila da za sada nije potrebno raditi nikakve korekcije na vakcinama jer u velikom procentu štite od novih sojeva koronavirusa.

- Ja ne znam kako drugačije, za sada za pobedu virusa za sada jedino rešenje je u vakcinama, rekla je dr Kapuljica.

Da nove sojeve i razne varijante virusa koji su već registrovani u svetu jedino mogu da zaustave vakcine slaže se i direktor SZO u Srbiji Marjan Ivanuša.

- Mi obično govorimo o pet, šest, sedam. Za sada izgleda da vakcine dosta dobro štite od tih novih sojeva. Taj soj koji je prvi put otkriven u Indiji se širi brže - ističe Ivanuša.

On napominje da je soj koji se pojavio u Vijetnamu, veoma sličan indijskom soju i da upravo zbog njegove brzine širenja je jako bitno da se ljudi prime imunizaciju.

- U Evropi su brojevi puno niži nego što su bili. U Izraelu ima jedan oboleli na 100.000 u poslednjih nedelju dana, dok je u Srbiji dvadeset - rekao je direktor SZO u Srbiji Marjan Ivanuša.

On naglašava da sada kada je vreme odmora i veliki broj ljudi planira da putuje, da je najbolje da pre puta prime imunizaciju.

- Apsolutno je najbezbednije biti vakcinisan. Ako odu na odmor, nek ne izgube razum. Da izbegavaju diskoteke, da poštuju mere, jer ni vakcina nije 100 odsto efikasna - upozorava Ivanuša.

Južna Amerika i danas gori u plamenu korone

Pandemija u ovom delu sveta se pogoršava iz dana u dana, čak i sada kada u mnogim delovima sveta ovaj virus stagnira. U ovom delu zameljske kugle za sada je zabeležena najveća stopa smrtnosti po stanovniku.

Većina smrtnih slučajeva – više od 446.000, dogodila se u Brazilu, koji je drugi po broju umrlih posle Sjedinjenih Američkih Država, a treći po broju slučajeva iza Indije i SAD.

Na ovo trenutno stanje oglasila se i Svetska zdravstvena organizacija koja je javno izrazila zabrinutost zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Južnoj Americi.

Načelnik odeljenja za hitne situacije u SZO Majkl Rajan ukazao je da je u proteklih dana osam od 10 zemalja sa najvećim mortalitetom od kovida-19 upravo iz Južne Amerike.

Situacija u Južnoj Americi je veoma zabrinjavajuća. Tako je bilo i pre nekoliko meseci, a sada se stanje opet pogoršava. Virus se brzo širi, a zdravstveni sistem je pod pritiskom - upozorio je Rajan a preneo Tanjug.

Britanija na udaru od novog talasa

Ministar zdravlja Velike Britanije Met Henkok upozorio da je prerano da se kaže da li će restriktivne mere biti ukinute 21. juna, pošto su najnoviji izveštaji pokazali da je novi delta soj zarazniji za 40 odsto nego britanski.

Postoje znaci da se Velika Britanija nalazi u ranoj fazi novog talasa korona virusa, navode stručnjaci te zemlje i predlažu da se 21. juna ipak ne ublažuju restriktivne mere.

Insitut za javno zdravlje Engleske nedavno je saopštio da je (indijski) delta soj, sada dominantan u Velikoj Britaniji, pošto je broj inficiranih skočio sa 5.472 na 12.431, preneo je "Miror".

Profesor sa Kembridža Ravi Gupta nedavno je rekao za tamnošnje medije da, uprkos malom broju novih slučajeva infekcije, indijska varijanta jeste izazvala "eksponencijalni rast" zbog čega bi odluku o ublažavanju mera od 21. juna trebalo odložiti. Povodom ovog upozorenja oglasio se i član Britanske vlade Džordž Justis, koji je rekao je da zbog navedenih razloga administracija neće odbaciti mogućnost odlaganja popuštanja epidemijskih mera.

Velika Britanija naručila je više od 500 miliona doza vakcina protiv korona virusa za svoje stanovništvo od 67 miliona ljudi, ali će donirati sve doze koje joj ne budu neophodne.

Bahrein

Bahrein, gde je potpuno vakcinisano 47% stanovništva, nenadano se našao u novom talasu korona virusa i treća doza je pokušaj da se novi talas zaustavi. Za davanje treće doze odlučili su se i Ujedinjeni Arapski Emirati i Sejšeli.