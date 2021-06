MALO KIŠE, MALO SUNCA... Poznato kakvo nas vreme čeka narednih dana, a evo da li su ove promene TIPIČNE ZA JUN!

Vremenska prognoza za vikend pokazuje da će nam tokom subote i nedelje biti potrebni kišobrani pre nego što stupimo u pravo leto. Iako će biti toplo, u pojedinim delovima Srbije i dalje možemo da očekujemo pljuskove.

- Sutra će na severu zemlje biti umereno oblačno i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, dok će u ostatku Srbije vreme biti nestabilno, sa lokalnim pljuskovima - kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Najviša dnevna temperatura će biti oko 23 stepena na jugozapadu, a 28 stepeni na severu Srbije. U Beogradu do 27 stepeni.

- U nedelju će rano ujutru prvo na severu zemlje i u Vojvodini pre podne doći do prolaznog naoblačenja sa kišom, uz jak severozapadni vetar, koje će sredinom dana doći i do ostatka zemlje. Do kraja dana počeće razvedravanje, takođe sa severa, ali će i dalje duvati vetar i temperatura će da bude u padu - dodaje Đurić.

Vremenska prognoza za sledeću nedelju:

Kako ističe, ovakvo vreme je tipično za jun, ali i dalje je dosta promenljivo. Ipak, već posle vikenda očekuju nas pravi letnji dani.

- U ponedeljak će biti suvo, sa smenom oblačnosti i sunca, uz jak severozapadni vetar, a od utorka konačno sunčano i toplije, pravo letnje vreme koje će biti dosta stabilnije, sa tepmeraturom oko 30 stepeni - zaključuje Đurić.