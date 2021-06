ĐERLEK: Još je preuranjeno da raspravljamo da li ćemo vakcinisati i decu stariju od tri godine

Mališani su na redu da budu pelcovani protiv koronavirusa. Srbija odobrila vakcinisanje dece od 12 do 15 godina Fajzerovom vakcinom, a Kina je čak odobrila upotrebu "Sinifarmove" vakcne i za starije od tri godine.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) razmatala je juče dokumentaciju kompanije "Fajzer Biontek", koja je zatražila dozvolu za primenu cepiva i na deci starosti od 12 do 15 godina. To odobrenje Fajzerova vakcina dobila je i od EMA (Evropske agencije za lekove) i od FDA (Američke agencije za hranu i lekove). Za sada je ALIMS odbrio Fajzerovu vakcinu za starije od 16 godina.

Dr Mirsad Đerlek, državni sekretar Ministarstva zdravlja rekao je da će se Fajzerova vakcine, posle odobrenja ALIMS, prvo preporučiti deci koja boluju od hroničnih bolesti. - ALIMS je jedna od najrigoroznijih agencija u svetu po pitanju dozvole, a njena komisija je sastavljena od izuzetno kvalitetnih stručnjaka koji su se usavršavali širom sveta. Po odobrenju ALIMS očekujemo preporuku Nacionalnog tela za imunizaciju Srbije (NITAG), gde takođe imamo vrsne stručnjake. Posle NITAG sledi Republička stručna komisija iz oblasti pedijatrije, koje je veoma kompetentna, i zatim Institut "Batut" - objasnio je Đerlek i dodao da će roditelji odlučivati o vakcinisanju svoje dece uz konsultacije pedijatra.

A "Sinofarmova" vakcina, ista ona koju su primili brojni građani Srbije, a koju je razvio Pekinški institut za biološke proizvode, dobila je odobrenje za upotrebu u Kini kod dece starije od tri godine, saopštio je glavni stručnjak u Kineskom centru za kontrolu i prevenciju bolesti Šao Jiming.

Dr Đerlek na naše pitanje da li će i Srbija odobriti "Sinofarm" za decu od tri godine pa naviše, kaže da će o tome odlučuju nadležne institucije, ali tek kad sam proizvođač zatraži odobrenje.

- Uvek čekamo da nam proizvođač prvi donese dokumentaciju i zatraži dozvolu za upotrebu. "Sinofarm" to od ALIMS nije tražio. A i ne znam da li će uopšte da dođe do bilateralnih razgovora na tu temu. Treba voditi računa i da li je još preuranjeno da se o tome kod nas razgovara. Polako idemo redom. Najpre smo odobrili Fajzera da starije od 16 godina, pa se sad očekuje i za decu od 12 do 15 godina. Svakako ostavljamo struci da kaže svoje mišljenje, tu pre svega mislim na Republičku stručnu komiskiju iz oblasti pedijatrije - objasnio je Đerlek.

10 predloga za stimulaciju mladih

Dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja naveo je za Kurir da je u populaciji od 18 do 30 godina svega 16 odsto vakcinisanih.

- Zato imam deset predloga kako bi mladi mogli da se stimulišu da prime vakcinu, a što bi nam pomogli da dođemo do kolektivnog imuniteta. Ovo su samo moji predlozi, a o tome da li će i kako mladi biti stimuliani trebalo bi da odluči krozni šab - kaže za medije dr Đerlek.

Ti predlozi su sledeći:

1. kompanije novčano da stimulišu radnike

2. kompanije odmorima da stimulišu radnike

3. podela vaučera za odmor

4. popusti na odeću i obuću

5. stipendije

6. popust za udžbenike do 50%

7. podela telefona

8. podela laptopova

9. samo vakcinisani da idu na utakmice

10. samo vakcinisani na koncerte