Vanja Bulić o najnovijoj zbirci kratkih i satiričnih priča: Nagrada 'Radoje Domanović' mi je nešto najdraže u životu

Pisac i novinar Vanja Bulić je pre četiri dana objavio novu zbirku kratkih i satiričnih priča "Rupe u glavi" koje je prikupljao više od decenije, koja je dobila nagradu "Radoje Domanović".

Bulić ističe da mu je to jedna od najdražih nagrada u životu, koja je dodeljena od udruženja književnika, uz obrazloženje "Za trajni doprinos kulturi Beograda".

- Ja u "Ježu" sarađujem odavno, tu ima jedna priča iz 1982. godine, pod nazivom "Kako se zove moj otac" to je priča koja se i danas može primeniti, zato su satirične, jer se one primenjuju u svako vreme. Žena mi je tada rekla da pripremim ćebe i cigarete jer će me uhapsiti - našalio se Bulić.

- Ima jedna bonus priča koja je basna i satira "Vučkov krug", o vremenu bombardovanja, o psu koji je išao u rat u Bosni, i ljudi se pitaju zašto je njoj tu mesto, jer odskače od svega, a ja im kažem da je to jednostavno moralo da se dogodi - objasnio je Bulić.

Bulić objašnjava da je cela zbirka napravljena od celina, koja sa sobom nosi posebne poruke o raznim segmentima čovekovog života.

- Ima celina, politika, biznis, porodica. Ima i moje porodice, ona je meni uvek bila inspiracija za sve što pišem. Ja imam suprugu koja živi sa 4 muškarca. To je mali obračun sa muškarcima - dodao je Bulić.

Bulić je istakao da je povodom promocije, trenutno nepovoljno vreme. Napomenuvši da na početku nije bio za to da se pravi promocija, međutim, kako je zbirka zaživela, on je održao nekoliko književnih večeri.