POZNATO KADA STUPAJU NA SNAGU NOVE MERE: Maske ćemo i dalje nositi, a evo šta će biti s maturama!

Nove mere koje je danas usvojio Krizni štab važe od srede jer neke izmene zahtevaju sednicu Vlade.

Podsećamo, prema novim merama prodavnice ponovo mogu da rade od 00-24 časa.

Ugostiteljski objekti koji su na otvorenom imaju neograničeno radno vreme. U zatvorenom prostoru do jedan sat iza ponoći.

Mere koje se tiču dezinfekcije, nošenja maski i držanja distance ostaju na snazi.

Što se tiče sportskih događaja, preporuka kriznog štaba je da se relaksiraju mere vezane za sportske aktivnosti.

To znači da će publika moći da prisutvuje utakmicama, sa kapacitetom do 50 odsto kapaciteta na otvorenom, a na zatvorenom do 30 odsto kapaciteta, uz posebne mere koje će naložiti epidemiološke službe.

Povećan je i broj dozvoljenih građana pri okupljanjima - do 500 ljudi na zatvorenom i otvorenom.

Sva okupljanja preko 500 ljudi ne mogu biti organizovana bez posebne dozvole Kriznog štaba.

Isto važi i za mature, koje mogu da se organizuju, uz ograničenje do 500 osoba.

Dozvoljena je i organizacija rekreativnih nastava i ekskurzija, uz dozvolu Ministarstva prosvete.