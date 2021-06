DA SAM KORONA, REKAO BIH 'JUPI!' Dr Šekler prokomentarisao novo popuštanje mera, pa upozorio: VIRUS ĆE NASTAVITI DA CIRKULIŠE

Virusolog Šekler izjavio je da ne razume novo popuštanje mera.

- Da sam koronavirus, rekao bih "jupi", "super" - istakao je virusolog Milanko Šekler.

On je dodao da će virus da nastavi da cirkuliše među populacijom.

Podvukao je da mlade treba motivisati na vakcinaciju nekim stvarima koje ih najviše zanimaju u ovoj fazi života.

Predloženo ukidanje mera

Nakon sastanka članova Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti kovid-19 juče je dogovoreno da Vladi Srbije predloži dodatno popuštanje pet pritvepidemijskih mera.

Nove mere važiće od srede jer neke izmene zahtevaju sednicu Vlade Srbije.

Mere koje se odnose na dezinfekciju, nošenje maski i držanje distance ostaju na snazi.

Prodavnice

Prva mera odnosi se na prodavnice, odnosno prehrambene objekte. Oni će, prema predlogu, moći da rade 24 sata bez ograničenja, kao u vreme pre epidemije.

Kafići

- Ugostiteljski objekti koji su na otvorenom imaju neograničeno radno vreme, dok u zatvorenom radno vreme je ograničeno do 1.00 sati. U ovim objektima od sada je dozvoljena i muzika, što je dodatna relaksacija - rekao je juče na konferenciji za novinare pokrajinski sekretar za zdravstvo dr Zoran Gojković.

Sportski događaji

Na sastanku članova Kriznog štaba raspravljano je i o sportskim događajima. S tim u vezi, doneli su odluke koje nisu jednake za otvorene prostore, odnosno stadione, i za zatvorene, poput sportskih hala.

- Što se tiče sportskih događaja, preporuka Kriznog štaba Vladi Republike Srbije jeste da se dozvoli i prisustvo publike na stadionima i to sa kapacitetom do 50 odsto popunjenosti, a u halama, tj. zatvorenim prostorima biće do 30 odsto kapaciteta. Naravno, uz sve protivepidemijske mere - rekao je Gojković.

Okupljanje ljudi

Prema njegovim rečima, relaksirane su mere i kada je u pitanju okupljanje ljudi. U zatvorenom i otvorenom prostoru, od sada će moći da bude do 500 osoba.

- Ako je objekat mogao da primi 1.000 ljudi, sada može 500. Ako je mogao ranije 200, može 100. Relaksiramo i mere u vezi sa školarcima i njihovim vannastavnim aktivnostima - rekao je Gojković.

Mature i ekskurzije

Jedna mera će se posebno dopasti učenicima koji su željni ekskurzija.

- Relaksiramo i rekreativnu nastavu za osnovce, srednjoškolce i visoko obrazovanje i ekskurzije koje se organizuju u okviru njihovih nastavnih aktivnosti. Naravno uz saglasnost ministarstva prosvete.