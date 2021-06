PRIJATNE VESTI ZA NAJMLAĐE! Sutra počinje letnja sezona na Tašu - Dežuraće KOVID redari, spasioci, medicinari i obezbeđenje

Popodnevna ulaznica (od 15 do 19 časova) je 250,00 dinara.

Letnja sezona na otvorenim bazenima Sportskog centra „Tašmajdan“ počinje u sredu, 16.06.2021. godine.

Bazeni će biti otvoreni svakog dana do kraja sezone od 10 do 19 časova.

Cena ulaznice je 400,00 dinara, za decu od 3 do 10 godina 150,00 dinara, dok deca do 3 godine ne plaćaju ulaznicu.

Popodnevna ulaznica (od 15 do 19 časova) je 250,00 dinara.

Na otvorenim bazenima Sportskog centra „Tašmajdan“ dežuraće spasilačka služba, medicinska služba, služba obezbeđenja i KOVID redari.

Tokom letnje sezone primenjivaće se sve epidemiološke mere i preporuke nadležnih organa.

Istovremeno, zatvoreni bazen će raditi u redovnim terminima, radnim danima od 6 do 9 časova i od 12 do 18 časova, a vikendom od 12 do 18 časova.