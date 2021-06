'Čovek u problemu na sve načine TRAŽI SPAS'! Astrolzi objašnjavaju: To nije bajanje, DAJEMO SEBE U POTPUNOSTI, ZATO SVOJE USLUGE MORAMO DA NAPLAĆUJEMO!

Jasna Jojić, novinar i antropolog, ističe da ljudi koji se bave antropologijom, daju sebe u potpunosti, te da iz tih razloga moraju živeti od nečega, i naplaćivati svoje usluge.

Povodom nedavnih natpisa da je jedan poznati astrolog klijentkinji uzeo basnoslovnu sumu novca za "čišćenje energije", Jojić ističe da nije čudo i retkost da ljudi koji imaju neki problem, idu na više strana kako bi pronašli neko rešenje.

- Definitivno ne treba izbegavati pomoć, čovek će na sve načine tražiti neki spas. Ta čišćenja energije jesu sporna, i sve što je vezano za okultizam i misticizam je nedokazivo, i ljudi o tome oduvek malo znaju. Zaista je teško merljivo, jer ljudi koji se bave tim stvarima daju sebe u potpunosti - objasnila je Jojić.

Dotakavši se ljudi koji ne prihvataju astrologiju ni po koju cenu, astrolog Jojić ističe da je astrologija egzaktna nauka, koju je, kako kaže, sam Bog stvorio. Ona objašnjava da je neminovno da planete utiču na nas, što je na više načina dokazano, navodeći kao primer i koronavirus.

- Ja mislim da je suludo, jer astrologija jeste jedna egzaktna nauka, i Bog je stvorio sve što čini astrologiju. To je veština koja najmanje traje sedam hiljada godina, i mi ne možemo da kažemo da Mesec ne utiče na nas, i da Sunce ima svoje bure, pege, pa tada imamo koronu, viruse i ostalo. Mi smo potpuno pod uticajem planeta, i astrolog može da pomogne u tim situacijama. Ljudi često na taj način traže spas, i to je činjenica. Besmisleno je da ne verujete, i ja razumem da neki astrolozi mogu da naprave greške u tim tumačenjima, i nikada se ne dešava jedna stvar između planeta, i iz tog razloga može da se pogreši, pa dolazi do te averzije - nastavljala je Jojić.

Jovanović dotakavši se slučaja naplaćivanja tzv "čišćenja energije", napominje da je u pitanju svojevrsna vrsta skrnavljenja astrologije, jer je, kako je navela, astrologija egzaktna nauka zasnovana na činjenicama i dokazima.

- Mi se uvek držimo karme, i to nije bajanje. Astrologija je dokazana kao nauka. Astrolog ne može da čisti energiju, ona je egzaktna kao nauka, postoje dokazi. Astrolozi nisu iscelitelji, niti je normalno da se traže velike sume novca kako bismo nekog lečili, po meni je to skrnavljenje ovog poziva - rekla je Jovanović.