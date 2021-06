OD DANAS, OVIH PET MERA STUPA NA SNAGU: Evo šta se sve menja, a šta ostaje OBAVEZNO!

Pet novih mera koje je usvojio Krizni štab stupile su danas na snagu.

1. Sve prodavnice mogu da rade od 00 do 24 sata, što znači da više nema ograničenja, uz poštovanje epidemioloških mera.

2. Svi ugostiteljski objekti koji su na otvorenom imaju neograničeno radno vreme, dok objekti koji su na zatvorenom rade do jedan sat iza ponoći, a uz to u ugostiteljskim objektima moguća je muzika uživo.

3. Mere koje se tiču dezinfekcije, nošenja maski i držanja distance ostaju na snazi.

4. Dozvoljeno je prisustvo publike na stadionima i to sa kapacitetom do 50 odsto popunjenosti, a u halama, odnosno zatvorenim prostorima, biće dozvoljeno okupljanje do popunjenosti od 30 odsto.

5. Dozvoljene su i proslave mature, uz ograničenje broja okupljenih na 500 ljudi. Dozvoljene su i ekskurzije i rekreativna nastava za đake, koje se organizuju uz saglasnost sa Ministarstvom prosvete i nadležnih organa.

U Srbiji su prema poslednjim podacima registrovana 132 nova slučaja korona virusa od 10.621 testiranih, što je najmanji procenat inficiranih u odnosu na broj testiranih u poslednjih godinu dana. Preminulo je još šest pacijenata, a u bolnicama širom Srbije na lečenju je 407 obolelih, od kojih je 20 na respiratorima.