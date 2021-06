POSTOJAO JE TAJNI PROLAZ, ALI PREDSEDNIK NIJE HTEO DA BEŽI: Bivši telohranitelj otkriva, vojska je imala plan DA SPASE MILOŠEVIĆA

Goran Pajić, bivši telohranitelj Slobodana Miloševića u dramatičnoj ispovesti otkrio je malo poznate detalje o događajima koji su kulminirati hapšenjem i odvođenjem u Hag bivšeg predsednika SR Jugoslavije.

Goran Pajić, jedan od članova obezbeđenja bivšeg predsednika, odlično pamti sve što se događalo tog 31. marta. Od popodnevnih časova u rezidenciju Miloševića stizao je veći deo njegovih čuvara, svesnih da se nešto ozbiljno sprema.

Čudan snimak lažnog hapšenja

U toku popodneva, 31. marta 2001. godine, Goran Pajić je sa svojim kolegama došao do rezidencije Miloševića jer je trebalo da radi noćnu smenu.

- Već po dolasku sam primetio da je počelo okupljanje građana na donjoj kapiji rezidencije. Pošto je posle bombardovanja 1999. oštećena glavna rezidencija, u samom krugu je postojala takozvana ovalna zgrada koja je preuređena i u koju su se uselili predsednik i njegova supruga. Ona se nalazi u donjem delu kompleksa, oko 150 metara udaljena od ulaza - kaže Pajić.

On navodi da je obezbeđenje oko 19 sati čulo informaciju da će Milošević najverovatnije te večeri biti uhapšen.

Kolege koje su izlazile van kruga da vide šta se dešava primetile su u parku ispod rezidencije terenska vozila sa zatamnjenim staklima. O tome su obavestili šefove, a već posle sat vremena skupila se poprilična masa ljudi. Nešto neverovatno se tada desilo! Pre 20 sati u vestima slušamo da je gospodin Milošević uhapšen! Na TV vidimo snimke kako vozila sa zatamnjenim staklima ulaze u Palatu pravde, a okolo trče kamermani, fotoreporteri i snimaju kao na filmu, a na TV ide informacija da se u vozilu nalazi bivši predsednik i da je uhapšen. Zovemo ljude u ovalnu zgradu da pitamo šta se dešava i dobijamo odgovor: 'Ljudi, evo gledamo predsednika, sedi u kabinetu ovalne zgrade i razgovara sa ljudima iz SPS-a.'Posle sat i po na televiziji se ponavlja ista informacija, mada je Milošević i dalje u rezidenciji i razgovara sa članovima svoje partije.

Tajni prolaz

Tada se pojavila mogućnost da Milošević izbegne hapšenje i pobegne!

"U jednom trenutku, u celoj toj zbrci, prišao nam je visoki oficir Vojske i rekao: 'Imamo mogućnost da izbavimo predsednika iz rezidencije!' Kolega i ja smo se zgledali i pitali kako to misli pošto se prethodnih dana već uveliko pričalo u visokim krugovima da nije cilj hapšenje gospodina Miloševića, već njegovo ubistvo! On nam je objasnio i da postoji tajni prolaz od rezidencije do izlaza iz objekta i ulaska u drugi objekat koji se nalazi u blizini. Moram da naglasim da se taj razgovor odvijao u krugu rezidencije, kod ulaza u objekat u Užičkoj 11, što znači na oko 100 do 120 metara od drugog ulaza gde su bila sva ta dešavanja tokom večeri. I oficir vojske nam je rekao da im treba oko pola sata da sve pripreme, ako predsednik Milošević da zeleno svetlo. Pet minuta smo kolega i ja razgovarali i ja sam s kolegom ušao u objekat kod ulaza broj 11 gde je bio naš centar veze. Zamolio sam kolegu koji je radio te večeri da mi samo kaže na kom lokalu mogu da dobijem predsednika. U prostoriji smo ostali ja i kolega koji je sa mnom bio prilikom razgovora sa oficirom.

Pozvao sam predsednika i rekao: 'Predsedniče, sad nam se obratio oficir vojske koji nam je rekao da se pravi scenario linča, da postoji tajni prolaz i da imaju mogućnost da Vas izvuku iz objekta na sigurno.'

Predsednik Milošević mi je odgovorio: 'Hvala, Gorane, nemam nameru da bežim. Nisam ništa loše uradio svom narodu, a oni, ako će da me ubiju, nek me ubiju. Hvala tebi što si mi javio i zahvali se ljudima.'

Ja sam izašao iz objekta i preneo to visokom oficiru Vojske koji je rekao 'u redu' i izašao iz rezidencije."

Ponuda Manasijevića

U krajnje napetoj situaciji 31. marta oko 23 sata u krugu rezidencije se pojavio Branko Manasijević, zamenik generala Sente Milenkovića. On je skupio kolege ispred ovalne zgrade i rekao im da, prema informacija kojima raspolaže, oni više nisu potrebni na tom mestu, te da je na svakome pojedinačno da odluči hoće li otići ili ostati.

Većina pripadnika Miloševićevog obezbeđenja je postupila po tom naređenju, a Goran Pajić je među poslednjima napustio rezidenciju.

Izlazak iz rezidencije

Prvi izlasci iz kruga rezidencije počeli su oko 23 sata, a Pajić se seća da je kolega Goran Mitrović došao u Užičku 11 i rekao da sačekamo dok kolega Kmezić vidi da li izlazi njegova supruga koja je radila u kuhinji rezidencije.

- Dok smo čekali kolegu Kmezića, na kamerama smo pratili šta se dešava na donjem ulazu, oko 150 metara od nas. Videli smo da se ispred ulaza pomerila masa, da se neki ljudi u farmerkama i sa fantomkama spremaju da preskoče ogradu. Kolega Kmezić je tada došao sa suprugom i Mitrović mu kaže šta se dešava. Uzeli smo opremu i krenuli i tog trenutka čujemo prasak! Pogledamo na kamere i vidimo da je neko ubacio šok bombu u krug i ljude koji preskaču ogradu, ali se vrlo brzo vraćaju. Mitrović, Stamenković, Kmezić, njegova supruga i ja sedamo u vozilo, a ispred nas kreću Joca Bojinović, Tasić, Miladinović i još neki. Izlazimo iz kruga rezidencije i ja dolazim kući. Posle toga sva zbivanja oko i unutar rezidencije pratio sam na TV-u - zaključio je Pajić.