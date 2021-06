Stefanović: Srbija je danas ozbiljna zemlja koja brine o svojoj Vojsci (FOTO)

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović prisustvovao je danas u valjevskoj kasarni „Vojvoda Živojin Mišić“ svečanosti polaganja zakletve vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka junske generacije.

On je, ovom prilikom, poručio i da će združena vežba na Pešteru koja se izvodi 27. juna pokazati šta znači dobro opremljena i dobro uvežbana vojska, kao i koliko je Srbija danas ozbiljna zemlja koja brine o svojoj Vojsci.

Na vernost otadžbini u valjevskoj kasarni danas se obavezalo 220 mladića i 40 devojaka iz tri centra za obuku Vojske Srbije.

Čestitajući im položenu zakletvu, ministar Stefanović izrazio je zadovoljstvo čvrstinom i odsečnošću njihovog stroja i istakao da mu je posebna čast što prisustvuje zakletvi najmlađih vojnika.



– Ovaj častan čin je na ponos vama, vašim porodicama, vašim najbližima i vašim najmilijima, ali i celom našem Ministarstvu odbrane, Vojsci i celom našem narodu. Čast je najveća i najviša moralna vrednost vojnika. On je čuva u svom srcu i ona ga podstiče da ostane lojalan svojoj zakletvi. Uveren sam da ćete vi ove danas izgovorene reči zakletve nositi trajno u svom srcu i dobro ih zapamtiti. Danas ste u kasarni koja nosi ime po našem znamenitom vojvodi Živojinu Mišiću, a u njegovoj čuvenoj „Život je večita borba. Ko sme, taj može. Ko ne zna za strah, taj ide napred“, nalazi se, rekao bih, u najkraćem, najbolji opis našeg naroda – rekao je ministar Stefanović.



On je istakao da je naša otadžbina zemlja ponosnih i hrabrih ljudi, slavne tradicije, slavne istorije i velikih vojskovođa.

– Bezbroj puta su se naši preci suočavali sa pitanjem opstanka i branili svoje domove, korene, veru i slobodu. Mnogo je bojeva i ratova vođeno na našim prostorima, mnogo žrtava podneto, mnogo junaka izrođeno i sve to govori o našem narodu, njegovom poimanju slobode, dostojanstva i časti - narodu koji se vekovima borio za svoju jedinu Srbiju ¬ rekao je ministar.



On je poručio da našim precima i generacijama koje dolaze dugujemo da jedinstveni gradimo i čuvamo našu jaku i uspešnu Srbiju.



– Naša borba u današnjem vremenu nešto je drugačija. Danas je to borba za razvoj, za ekonomski jaku i samostalnu zemlju koja može da donosi odluke isključivo u interesu sopstvenog naroda. Da bi to bilo moguće, mi smo se čvrsto opredelili za vojnu neutralnost, a to znači da nam je potrebna izuzetno jaka Vojska, vrhunski opremljena, naoružana, obučena, u skladu sa zahtevima vremena u kojem živimo - Vojska spremna da odgovori svim savremenim bezbednosnim izazovima – rekao je Stefanović.



Ministar je podsetio da je Srbija danas ocenjena kao najznačajnija vojna sila bivše Jugoslavije i da je visoko rangirana u svetu zato što je država odlučila da investira u svoju vojsku.

– Ali to ne sme da nas uljuljka i uspava. To ne znači da ne treba da radimo više, to ne znači da ne treba da se borimo više i ne znači da ne treba da ulažemo više. Mi ćemo to da i radimo – poručio je ministar.

On je najavio da će 27. juna na Pešteru biti izvedena jedna od najvećih vojnih vežbi, po naređenju predsednika Aleksandra Vučića. Kako je objasnio, na vojnim poligonima širom naše zemlje u toku su taktičke vežbe koje su uvod u združenu vežbu na Pešteru, u kojoj će učestvovati pripadnici Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i specijalnih jedinica.

- Na njoj ćete imati prilike da vidite šta znači zaista dobro opremljena i dobro uvežbana vojska, koja danas, srećom, nije ni nalik onoj od pre deset godina u koju se nije ništa ulagalo. Danas naša vojska može da se pohvali i savremenim protivvazduhoplovnim sistemima i „migovima 29“, i ne sa dva ili tri, nego sa 14 aviona, sa modernizovanim „orlovima“ i „galebovima“, novim puškama, novim artiljerijskim oruđem, modernizovanim tenkovima i raznim drugim sredstvima. Mi smo danas ozbiljna zemlja koja brine o svojoj vojsci, jer samo jaka Vojska jeste garant sigurne i slobodne Srbije – rekao je Stefanović.

Kako je istakao, najvažniji resurs naše vojske i danas su ljudi.



- Oni su ključni i ono što čini našu vojsku jakom. Zato bih voleo da uputim i apel svima vama da nam se, kada završite služenje vojnog roka, priključite, da dođete u redove Vojske Srbije i da budete njen deo – poručio je Stefanović obraćajući se mladim vojnicima koji su položili zakletvu.



- Hvala vam još jednom što ste svojom odlukom pokazali i da smete i da možete i da volite svoju Srbiju. Ovde ćete steći i vojnička, ali i životna iskustva. Kao neko ko je prošao služenje vojnog roka, mogu da vam kažem da iz tog perioda nosim zaista najlepša sećanja. Pozivam vas da gradite i drugarstvo i timski duh i disciplinu, da poštujete starešine, a njih pozivam da poštuju vas i da vas uče novim veštinama i da, naravno, zajednički nastavimo da gradimo jednu čvrstu i jaku Srbiju - rekao je Stefanović.