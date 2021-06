Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije biće obeležen danas na centralnoj manifestaciji ispred Palate Srbija. Danas će i 1.337 pripadnika MUP koji su u prethodnih godinu dana dobili zaposlenje, i položiti svečanu zakletvu.

Prema rečima ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, današnji dan je praznik za MUP i ovo je prvi put da se zakletva polaže pred predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i najvišim zvanicama.

- Hteli smo da napravimo svečanost, vežbe možemo da održavamo svaki dan i da pritom pokazujemo našu obučenost, ali danas je za nas praznik i prvi je put da se zakletva polaže pred predsednikom, najvišim zvanicama, državom Srbijom i njenim građanima – kaže Vulin za Pink.

Kako najavljuje, 1.337 najmlađih kolega položiće svečanu zakletvu i obavezaće se na vernost Srbiji.

Na pitanje da li je zadovoljan i ponosan kada je reč o radu Ministarstva, Vulin ističe da svi imamo razloga za to, posebno kada se uzme u obzir da je za osam meseci razbijeno 14 organizovanih kriminalnih grupa i uhapšeno je 109 njihovih pripadnika.

- Rasvetljeno je i puno zločina, ali smo isto tako radili na borbi protiv korupcije i za osam meseci otkrili smo više od 2,3 milijarde dinara imovinske koristi koja je nelegalno stečena. Zaplenjeno je puno droge, puno narko dilera je sklonjeno sa ulica, a radili smo i one stvari koje se nekada ne vide, a krucijalne su za građane - kaže Vulin i dodaje:

Izdali smo 1.700.000 različitih dokumenata, samo pasoša je bilo 417.000. Dva miliona različitih putnih isprava, pasoša, vozačkih dozvola ističe i zato smo u pojedinim policijskim upravama produžili i radno vreme i na subotu i nedelju, a otvorili smo i više od sto šaltera. Policija vredno radi da sačuva građane i olakša im život.

Zadovoljan je, kaže, radom policije, a voleo bi da je više zaplena raznih laboratorija za proizvodnju narkotika i da se preseče više krijumčarskih lanaca.

- Želimo, ne samo da uhvatimo počinioce, već da presečemo ceo lanac, od organizatora do kupca. Ima puno stvari koje možemo i moramo da unapredimo, ali generalno sam zadovoljan radom policije. Posebno sam ponosan na njihovu hrabrost, posvećenost i na to što postoji duh unutar same policije da se Srbija izbori sa kriminalom – rekao je ministar za Pink.

On se zahvalio predsedniku Vučiću jer je pokazao da niko nije zaštićen, da niko nije iznad zakona i da nikoga ne štiti ni partijska knjižica.

Ističe da nema sitnog kriminala i da je svaki kriminal predmet rada policije. Stoga je pokrenuta policijska akcija „Gnev“.

- Lična bezbednost svakog čoveka je ono što mi je najvažnije i želim da njegova čast i imovina budu zaštićeni – zaključuje Vulin.