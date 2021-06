Patrijarh Porfirije govorio o situaciji u Crnoj Gori: Nalazimo se na mestu manifestacije zla

Danas je u crkvi Svete Trojice u Sremčici povodom praznika liturgiju služio Patrijarh srpski Porfirije.

Početak Svete Liturgije bio je u 8.30 časova.

U nastavku molitvenog sabranja blagočestivog naroda sa svojim Arhipastirom i sveštenstvom, a u slavu Gospoda i svetih Apostola koji su primili Duha Svetoga na radost i novu snagu kojom su širili hrišćansku veru, usledilo je sečenje kolača, ophod oko Hrama i trpeza ljubavi.

Nakon toga Patrijarh se obratio okupljenim vernicima i osvrnuo na dešavanja u Crnoj Gori.

– Po zapovedi svetih apostala u Jerusalimu, da jezici postoje kao dar Božiji, da pojmovi postoje, da definicije postoje, da bismo jedni druge prepoznali, da bismo se jedni drugima približili. Imam pravo to da kažem vama, jer i sam, sam bezbroj puta bio na raznim stratištima, na mestima gde su na najužasnije načine stradali ljudi, ogroman broj ljudi i nikada se nisam bavio brojkama niti licitirao žrtvama. Nemalo puta bio sam zajedno sa mitropolitom Amfilohijem na tim mestima i nikada se nismo bavili matematikom i brojevima. Niklada se nismo bavili ni tim ko je prvi počeo, ko je više kriv, ko je kome više naneo zla jer sam bio svestan da se nalazim na mestu manifestacije zla i da bezobzira ko su žrtve, da li pripadaju ovom ili onom narodu, ovoj ili onoj veri dostojne su najdubljeg poštovanja i najsnažnije molitve – rekao je Patrijarh Porfirije i dodao:

– Mi podržavamo da svaki narod ima svoju državu, u tome vidimo blagoslov, vidimo izraz slobode u tome vidimo mogućnoist da svako svoj poseban specifičan dar razvija, umnožava da kroz dar bude prepoznatljiv drugome i da kroz taj dar daruje sebe drugome i da kroz taj dar prima drugoga sebi u svoje naručje. A onda su oni preko koji su isplivali na jedrima molitve, na snazi mitropolita Amfilohija u atmosferi crkve, da bi to što je crkva da bi to što mi danas slavimo i promovisali i svedočili i borili se za to a ne izmišljali definicije i pojmove.

