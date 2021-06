MATURANTI PADALI U TRANS I LOMILI STOLOVE! Trbušna plesačica Sandra Akva o proslavi mature: Sve je bilo kulturno, deca su super! (VIDEO)

"Htela sam da sinoć bude spektakularan nastup i tako i ispade".

Ni maturske večeri nisu kao što su nekad bile, a dokaz za to je luda proslava koju su u petak u Novom Pazaru organizovali učenici Ekonomsko-trgovinske škole na kojoj je bila ni manje ni više nego trbušna plesačica Sandra Akva. Oskudno odevena ona se uvijala, vrckala i bacala u trans maturante među kojima je bilo i maloletnih. U jednom momentu ona se čak popela na sto, koji se odmah potom zajedno sa njom i jednim maturantom, srušio.

Da stvar bude još skandaloznija ovoj proslavi su prisustvovali i nastavnici škole, a jedan od njih je vruć video egzotične plesačice oduševljeno postavio i na društvene mreže.

Iako proslava velike mature obično podrazumeva luksuzniju večeru i poznatiji bend, učenici i nastavnici Ekonomsko-trgovinske škole odlučili su da odu korak dalje i da za završetak srednjoškolskog obrazovanja angažuju trbušnu plesačicu i učesnicu jednog od rijalitija Sandru Akvu, koja se ovim angažmanom pohvalila i na društvenim mrežama.

- Htela sam da sinoć bude spektakularan nastup i tako i ispade. Sad je na svim društvenim mrežama moj pad na srču, tanjire i čaše. Al lepo rekoh dečku "Ne penji se" - napisala je ona, komenarišući i da je plesala bosa i da je "čudo božije što se nije rasekla".

Na snimku koji je podelila na Instagramu jasno se vidi kako zanosno đuska uz pesmu "Hej, Šeki, Šeki" sve dok jedan od maturanta nije pokušao da se popne, nakon čega je sto "popustio", a sva hrana, čaše i tanjiri se sručili na pod.

Atraktivna trbušna plesačica Sandra Akva tvrdi za Kurir da je na proslavi velike mature završila tako što su je neki maturanti slučano sreli na ulici i pozvali da uđe. - Učenici su me pozvali. Imala sam još jedan nastup tokom noći u drugom gradu, pa sam samo usput svratila. Ja radim svadbe, veselja, proslave, svi me znaju. Mnogi od tih učenika su me prepoznali. Neki od njih su mi i komšije - kaže ona i dodaje da joj angažman niko nije platio već je radila za bakšiš.

Sandra Akva kaže i da ne vidi problem što je trbušni ples igrala za decu koja su jedva punoletna. - Ja nastupam i na krštenjima i sunetima gde su svakako maloletna deca, ako ćemo realno... Drugo, nastupam i na devojačkim večerima i dosta tih devojčica je već bilo na tim mojim nastupima. Stvarno je sve bilo kulturno, nema šta. Deca su normalna, super, vesela... Normalan narod...