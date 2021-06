IZBEGNITE URINARNE INFEKCIJE LETI: Urolog dao savete za OBA pola - RASKRINKAO ZABLUDU DA KORONA UTIČE NA PLODNOST!

Direktor Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije prof. dr Zoran Džamić pričao je u Jutarnjem programu o problemima sa prostatom, ali i urinarnim infekcijama koje su leti česte. Pomenuo je i teorije zavere o koroni i plodnosti.

Urinarne infekcije su česte tokom leta, a jednako pogađaju oba pola. Ešerihija koli "cveta" tokom vlažnih i toplih dana, i ključna je dobra preventiva u vidu higijene.

"Čim kucne čas za Adu Ciganliju, odmah o tome pričamo. Menja se sredina, koriste se bazeni, kupališta i vodene površine koje možda i nisu adekvatno čiste. Bakterije, na prvom mestu prokleta ešerihija koli, vole toplotu. I vlažnu sredinu. Higijena na prvom mestu, i kod muške i kod ženske populacije, imperativ je da ne bi došlo do skoka infekcije. A standardne stvari rešavamo antibioticima, vrlo često kompromitujemo pacijente jakim dozama nepotrebnih antibiotika, mi sa starim dobrim antibioticima koji su se vratili, držimo i te infekcije na pristojnom nivou", rekao je on.

Prvi znak da nešto sa "muškim" zdravljem nije u redu biće problemi s mokrenjem. Preventivno bi kod lekara trebalo otići i nakon što zakoračimo u petu deceniju života.

"Peta decenija života, sredina ili kraj, trebalo bi početi voditi računa o muškom zdravlju. PSA, drugi parametri, analize, tumor markeri, i sve što odudara od standardnog kvaliteta mokrenja trebalo bi da bude okidač da nam se pacijent obrati. Imamo mnogo pacijenata, ali apelujemo na one kojih takođe ima mnogo, a to su oni koji se još nisu javili lekaru, da dođu", rekao je on.

"Ja sam sa Urološke klinike, skoro 18 meseci smo se borili sa pandemijom, uspeli smo da ne prekidamo operativni rad, više od 3.000 operacija smo uradili u 2020, pregledali 22.000 pacijenata i naučili mnogo toga. Kovid je podmukla infekcija i ostavlja posledice i na reproduktivnom sistemu kod muškaraca, ali prateći kliničke studije, mogu da kažem da u ovom trenutku nemamo sigurne podatke da kovid infekcija oštećuje urogenitalni aparat", rekao je on.

Receptori za koje se virus vezuje u raznim tkivima, nalaze se i u testisima, i postoji mogućnost poremećaja plodnosti zbog te infestacije, ali je to za sada na nivou pretpostavke. Ne treba pričati o tome bez potkrepljenosti značajnim kliničkim studijama, ima vremena, proučavaćemo sve to. Kasnije, ako bude nečega blagovremeno ćemo izaći pred javnost s tim podacima.

Vakcinaciju prate brojne zablude, rekao je on, među njima je i ta da parovi koji žele uskoro bebu ne bi trebalo da se vakcinišu.

"Najvažnija je vakcinacija, važno je zdravlje i naših roditelja i dece, i nas samih, mi moramo da funkcionišemo kao zajednica. Parovi planiraju, njihovo je da planiraju, ali džabe to sve ako dobiju komplikovanu infekciju. Vi ne znate kakav ćete oblik bolesti dobiti. Kod svih infekcija postoji poremećaj fertilnosti u akutnoj fazi, ne možemo kovid po tome da izdvojimo. Sačekajte, ali se vakcinišite", rekao je on.

"Imali, nemali tegobe, dođite kod lekara u petoj deceniji života. Uradite prostatospecifični antigen, pričajte sa lekarom, mislim da smo dovoljno uspeli ljude da uverimo u verodostojnost naše priče, na dobrom smo putu", rekao je profesor.