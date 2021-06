DELOVI STAROG GRADA I NOVOG BEOGRADA DANAS BEZ VODE: U ovim ulicama će danas slavine biti suve!

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na Starom gradu i Novom Beogradu, pojedini građani u tim opštinama danas neće imati vodu.

Na Starom gradu će od 8 do 16 bez vode biti potrošači u ulicama Hilandarska, Djure Daničića, Šafarikova, Jelene Ćetković i Vlajkovićeva (od Svetogorske do Hilandarske).

Kako se navodi na sajtu JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", na Novom Beogradu će od 9 do 22 bez vode biti potrošači u ulicama Bulevar umetnosti (od broja 29 do broja 37), Bulevar Milutina Milankovića (od broja 122 do broja 124), Bulevar Arsenija Čarnojevića (od broja 99 do broja 125) i Španskih boraca (od broja 30a do broja 40a).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošačima se apeluje da pripreme neophodnu zalihu za piće i osnovne potrebe.