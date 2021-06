GORI ASFALT NA PLUS 34! UPALJEN I METEO ALARM: Pakleni dan u celoj Srbiji, čuvajte se TOPLOTNOG UDARA (FOTO)

Danas je u Beogradu izmereno 34 stepena i uključen je žuti meteo alarm, kao i u celoj Srbiji.

Zbog velikih vrućina uključen je narandžasti meteo alarm, koji podrazumeva da su prognozirane opasne vremenske pojave. Najniža izmerena temperatura danas je 20 stepeni, a prognozirana je maksimalna temperatura od 37 stepeni u Beogradi i Loznici.

Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

RHMZ izdao je i upozorenje za područje Srbije na veoma visoku temperaturu od 22. do 25. juna.

- Do petka tropske vrućine u svim predelima. Na jugu i jugozapadu Srbije maksimalne temperature mogu dostići 42°C. Od subote do ponedeljka (26. 06. do 28.06.) osveženje za 5 do 8 stepeni, a zatim ponovo veoma toplo - navode u RHMZ.