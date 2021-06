RANO JUTROS IZDATO NOVO UPOZORENJE: U Srbiji upaljen narandžasti meteo alarm, u ova četiri grada danas će biti PAKLENO

Blago osveženje očekuje se za vikend, a od ponedeljka ponovo sve toplije.

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo.

Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 25 C, a najviša od 35 do 38 C, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

Na snazi je i narandžasti meteo alarm. Narandžasti alarm podrazumeva da se vreme smatra opasnim.

Kako se objašnjava na sajtu RHMZ, to znači da su prognozirane opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najtoplije će biti u Loznici, Kragujevcu, Negotinu i Kraljevu gde će temperatura dostizati do 38 stepeni.

I u Beogradu sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura 25 C, a najviša 37 C.

I u većini drugih mesta temperatura neće pasti ispod 33 podeljka, a samo će na Kopaoniku biti malo svežije, 28 stepeni.

Visok indeks UV zračenja

Indeks UV zračenja u celoj Srbiji je u kategoroji veoma opasna pojava i označena brojevima osam, devet ili deset, osim u Negotinu gde je sedam.

Izgledi vremena za sedam dana:

U većini dana pretežno sunčano. Četvrtak ce biti najtopliji dan ove sedmice sa maksimalnom temperaturom od 36 do 40 stepeni.

Veoma toplo biće i u petak, dok se za vikend očekuje osveženje za pet do osam stepeni.

Uz izolovani razvoj oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom u petak posle podne, uveče i noću očekuju se najpre na području Vojvodine, a u subotu i u brdsko-planinskim predelima.

Od ponedeljka naredne sedmice ponovo sve toplije.