KOLIKO VAM NOVCA TREBA ZA GORIVO DO MORA? Cena varira i do 70 dinara po litru!

Gde će puniti rezervoar svog automobila na putu ka turističkom centru u kome će letovati, građani odlučuju prema ceni naftnih derivata. Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije kaže za Javni servis da se na ceni benzina ne može mnogo uštedeti, dodajući da smatra da je kvalitet goriva bitniji, pošto, kako smatra, naša zemlja ima najbolju kontrolu.

Posle popuštanja stega pandemije, došlo je vreme da možemo da putujemo kolima i do država u okruženju. Mnogi će kalkulacije za letovanje praviti na osnovu cena goriva, jer nije svejedno koliko košta benzin ili dizel u Grčkoj, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini ili Crnoj Gori.

Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija smatra da srpski vozači ne mogu mnogo da uštede na ceni benzina.

Navodi da su najviše cene za litar benzina u Grčkoj (1,6 evra) i Hrvatskoj (1,4 evra), dok je kod nas 1,3.

Litar benzina je najjeftiniji u Bosni i Hercegovini i Bugarskoj, oko 1 evra, dok su u Severnoj Makedoniji i Rumuniji cene nešto više, tj. litar benzina se kreće oko 1,1 evra.

Prema njegovom mišljenju, građani treba da pune rezervoare svojih vozila u Srbiji, jer je kod nas najbolja kontrola kvaliteta, dodajući da je, s druge strane, svestan da se svako opredeljuje prema ceni.

Što se tiče cene evrodizela, u Srbiji je jedna od najviših u regionu (nešto više od 1,3 evra), kaže Mićović ukazujući da to uslovljavaju državne dažbine koje se ugrađuju u krajnji iznos.

Najjeftiniji evrodizel možete natočiti u Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, gde su cene za litar ispod jednog evra.

Kada bi se iznos dažbina uklonio, videlo bi se da su troškovi za litar evrodizela ujednačeni, dodaje Mićović.

Kako je naglasio, razlike u ceni evrodizela mogle bi da ponište kursne razlike kad se npr. novac menja u denare ili konvertibilne marke.

Ponuda i potražnja diktiraju cenu sirove nafte na berzama

Iako je Srbija po ceni benzina na sredni liste zemalja u okruženju, a po koštanju evrodizela u vrhu, Mićović ističe da je ona podložna stalnim promenama.

Navodi da je od početka godine litar evrodizela poskupeo za 16 dinara, zbog rasta troškova naftnih kompanija čiji izdaci rastu zbog cene sirove nafte na berzi.

Očekuje se da će cena nafte na berzi do kraja 2021. biti do 75 do 80 dolara po barelu i ukazuje da to zavisi od ponude i potražnje.

Upozorava da ukoliko zemlje OPEK-a i SAD u slučaju veće potražnje budu oklevale da plasiraju svoje rezerve na tržište, cena barela nafte bi mogla biti veća od navedene prognoze.