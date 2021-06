NOĆAS JE GORELO NEBO SRBIJOM! Vojska Srbije uvek na svom maksimumu: Pogledajte kako je izgledao SPEKTAKL na Pasuljanskim livadama (FOTO)

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović odao je priznanje Kopnenoj vojsci i Ratnom vazduhoplovstvu.

Više od 750 pripadnika Treće brigade Kopnene vojske uz podršku jedinica RV i PVO sinoć je na "Pasuljanskim livadama" uspešno realizovalo do sada najveću vežbu Vojske Srbije u noćnim uslovima, na kojoj su izvedene složene borbene radnje taktičke grupe tokom odbrambene operacije noću, uz korišćenje najsavremenijih optoelektronskih sredstava koja su od nedavno usvojena u naoružanje naše Vojske. Vežba je realizvana u okviru Združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjem "Munjeviti udar 2021".

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović odao je priznanje Kopnenoj vojsci i Ratnom vazduhoplovstvu na realizaciji sadržajne i po mnogim aspektima bezbednosno rizične vežbe i poručio građanima Srbije da je Vojska u stanju da izvrši sve svoje borbene zadatke uključujući i one koji se izvode noću u složenim meteorološkim uslovima.

- Vojska Srbije u poslednjih sedam dana u visokom intenzitetu izvodi svoje vežbovne aktivnosti u vazdušnom prostoru, na vodi, odnosno plovnim unutrašnjim putevima, i na kopnu. Večeras smo prisustvovali realizaciji odbrambene operacije u noćnim uslovima, vežbi koja je veoma zahtevna i kompleksna sa visokim elementima kada govorimo o učinku vatre po cilju - izjavio je general Mojsilović.

On je izrazio zadovoljstvo ne samo ostvarenim vatrenim dejstvom, nego i ukupnim taktičkim i borbenim radnjama.

- Kopnena vojska ovim dokazuje da i u noćnim uslovima može da izvodi svoja borbena dejstva ne samo u odbrambenim operacijama, nego i u napadnim operacijama i to je nešto što učvršćuje poverenje u borbenu tehniku sa kojom raspolaže KoV i RV i PVO i stvara poverenje u sve zadatke koje realizuje Vojska Srbije - ocenio je načelnik Generalštaba.

On je podsetio da su vežbovne aktivnosti započele pre sedam dana proverom borbene gotovosti celokupne Vojske Srbije.

- Ispred nas je još deo aktivnosti na Bazi "Jug" i najsadržajniji i najdinamičniji deo združeno-taktičke vežbe "Munjeviti udar" 27. juna na Privremenom pologonu "Pešter" - naglasio je general Mojsilović.

Vežbi su, pored generala Mojsilovića, prisutvovali i državni sekretar Branko Živanović, pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse dr Nenad Miloradović, zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Petar Cvetković, komandant Kopnene vojske general-potpukovnik Milosav Simović, komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-potpukovnik Duško Žarković. Komandant Treće brigade Kopnene vojske brigadni general Slađan Stamenković rukovodio je vežbom.

Pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse dr Nenad Miloradović izjavio je da sposobnost da se borbena dejstva izvode noću, podjednako kao i danju, bila je i jeste jedna od glavnih prednosti tehnološki razvjenih vojski u odnosu na one koje to nisu. On je istakao da se toj sposobnosti posvetila posebna pažnja u prethodnih nekoliko godina tokom kojih su razvijena i uvedena u naoružanje 23 različita optoelektronska sistema počev od nišanskih sprava na pušci, pa do složenih osmatračkih platformi na sredstvima u Kopnenoj vojci i RV i PVO. Prema Miloradovićevim rečima, još deset sredstava te vrste je u završnoj fazi ispitivanja.

- Sve to upotpunjuje sposobnost da se osmotre ciljevi, da se vrše pokreti noću i da se uspešno gađa, što smo mogli da vidimo na večerašnjoj vežbi. Zadovoljstvo je videti sa kakvim elanom su pripadnici 3. brigade prihvatli ta sredstva i kako su pokazali sposobnost njihove upotrebe - istakao je Miloradović.

Sa jedinicama Treće brigade sinoć su sadejstvovali i pripadnici Ratnog vazduhoplovstva i PVO, tenkovski bataljon T-72 MS, oklopno-izviđački bataljon BRDM-2M, deo jedinica Mešovite artiljerijske brigade i pripadnici Vojnotehničkog instituta sa sredstvima iz razvojnog programa Odbrambene industrije Srbije.

Učesnici taktičke vežbe su prikazali odbranu rejona u noćnim uslovima, kombinacijom manevra vatrom i pokretom. U toku izvršavanja borbenih dejstava pod okriljem noći, pripadnici vojske su se oslanjali na savremene optoelektronske sisteme za osmatranje i gađanje u noćnim uslovima, koji su implementirani u oklopna borbena vozila točkaše "Lazar 3", PASARS, "Pancir S-1", BRDM-2MS, na tenkovima T-72MS, borbenim vozilima pešadije i drugim sredstvima iz razvoja, helikopterima H-145 i Mi-35, te bespilotnim vazduhoplovima SN-92 i "vrabac". Za rešavanje dodeljenih zadataka noću, ostatku taktičke grupe podršku je pružala vatrena grupa koja je pored vatrene podrške odbrane, uz pomoć osvetljavajućih projektila osvetljavala bojište i omogućavala sigurne pogotke.

Združenu taktičku vežbu sa bojevim gađanjem "Munjeviti udar 2021", u organizaciji Kopnene vojske Vojske Srbije, na osam lokacija širom Republike Srbije izvode jedinice Kopnene vojske u sadejstvu sa Ratnim vazduhoplovstvom i PVO, 72. brigadom za specijalne operacije i 63. padobranskom brigadom, u cilju provere operativnih sposobnosti Vojske Srbije, kao odgovor na izazove, rizike i pretnje po bezbednost građana Republike Srbije.