NEMA NI OSAM SATI, A VEĆ JE PAKLENO VRUĆE! OVO su KLJUČNI I VAŽNI SAVETI kako da pregurate NAJTOPLIJI DAN od početka godine!

Danas je pred nama najtopliji dan u ovoj godini! Maksimalna dnevna temperatura je prognozirana na čak 40 stepeni, ali imajte na umu da ća na ulici, trgu, odnosno ona na "otvorenom betonu" biti najmanje pet stepeni više.

Republički hidrometeorološki savez Srbije (RHMZ) objavio je upozorenje na veoma visoke temperature za područje cele zemlje. U upozorenju se kaže da će do petka, 25. juna, na području Srbije veoma toplo vreme, sa maksimalnom temperaturom koja će se u većini mesta kretati od 35 do 38 stepeni celzijusovih.

Najtoplije bi trebalo da bude danas, kada će živa u termometru u pojedinim mestima dostići i 40. podeok.

Za vikend bi trebalo da imamo blago osveženje, odnosno maksimalne temperature niže za oko pet do osam stepeni, što znači da će i u subotu i nedelju biti preko 30, a onda nas od ponedeljka čeka novi skok. Sve ovo vreme i noći će biti tropske, što znači da temperatura neće padati ispod 20 stepeni, a naredne tri noći čak neće padati ispod 25!

Visok UV indeks

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u danas, kao i u naredna dva dana, indeks ultraljubičastog zračenja je vrlo visok i kreće se od 7 u Negotinu do 10 u Sjenici, Peći, Prizrenu i na Kopaoniku. Takozvani "crveni" indeks, odnosno, vrednosti veće od 8, podrazumeva da se bez adekvatne zaštite od sunca lako i brzo može izgoreti, te je veoma važno da zaštitite svoju kožu i oči i da bez preke potrebe ne izlazite iz hlada.

Sunčane kreme sa visokim zaštitnim faktorom, tamne naočare, šeširići, čak i kišobrani koje sve više građana nosi kad napuste stanove, u ovim tropskim danima mogu da vam postanu najbolji saveznici.

Saveti da preguramo ovu vrelinu

Stalno rashlađujte dom

Trudite se da vam životni prostor uvek bude rashlađen. Idealno bi bilo održavati temperaturu ispod 32oC tokom dana, odnosno ispod 24oC tokom noći. Ovo je naročito važno za decu uzrasta do 2 godine, osobe starije od 60 godina, kao i za hronične bolesnike.

Iskoristite noćni vazduh da rashladite dom. Otvorite sve prozore i držite roletne (šalone, zastore) podignute tokom noći i ranog jutra, kada je spoljašna temperatura niža. U najtoplijem delu dana. Zatvorite prozore i zastore, posebno one na sunčanoj strani. Okačite vlažne čaršave na otvorene prozore kako biste rashladili vazduh u sobi, ukoliko nemate klima uređaj.

Doktorka Nada Macura je rekla da prostorija u kojoj se boravi mora biti klimatizovana, a najbolje je da temperatura bude od sedam do deset stepeni niža u odnosu na spoljašnju.

Ne izlažite se toploti

Pređite u najhladniju prostoriju u stanu, pogotovo noću. Ako nemate mogućnosti da rashladite stan, provodite 2–3 sata dnevno u rashlađenom prostoru van kuće (u klimatizovanim javnim zgradama). Izbegavajte boravak napolju u toku najtoplijeg dela dana (od 10 do 17 časova).

Ako možete, izbegavajte naporne fizičke aktivnosti ili to činite u toku najhladnijeg dela dana, između 4:00 i 7:00 časova ujutru. Boravite u hladu. Ne ostavljajte decu, kao ni životinje, u parkiranim vozilima.

Još jedan razlog da vrele dane provedete u prirodi, na bazenu ili svojim domovima je što je usled vrućine sve veći broj kolabiranja na javnom mestu. Naime, Hitna pomoć je samo u toku današnjeg dana intervenisala oko 50 puta na javnom mestu, što je nastavak neslavnog trenda o kome smo i juče pisali - naime, da je u toku jučerašnjeg dana već do 10.30 prepodne čak deset osoba kolabiralo na javnom mestu.

Rashlađujte telo i hidrirajte se

Tuširajte se ili kupajte u rashlađenoj vodi. Možete da primenjujete i hladne obloge, peškire, sunđere, kupke za stopala, itd. Nosite laganu, komotnu odeću od prirodnih materijala, svetlih boja. Ako izlazite napolje, nosite šešir ili kapu i naočare za sunce. Koristite pamučnu posteljinu. Redovno unosite tečnost, pre svega vodu. Izbacite alkohol i smanjite unos kafe i gaziranih pića. Uzimajte manje, a češće obroke.

Dr Nada Macura za medije ističe da ni mladi, zdravi ljudi ovu temperaturu ne podnose, ali su najugroženiji hronični bolesnici i stariji.

- Najgore je astmatičarima, jer je vazduh vlažan. Ugroženi su, takođe, hipertonični i srčani bolesnici pošto se krvni sudovi šire na periferiji tela. Nije lako ni psihijatrijskim i neurološkim pacijentima. Kod prve grupe može doći do agresivnosti, a kod neuroloških pacijenata do pogoršanja osnovne bolesti. Njima savetujem da ostanu u klimatizovanim domovima - rekla je dr Macura.

Kako dodaje, osobe kojima preti šlog takođe moraju biti na oprezu. Cirkulacija je smanjena, krv zgusnuta, posebno je opasno ako se ne unosi dovoljno tečnosti.

- Savet za sve hronične bolesnike je da izmere arterijski krvni pritisak kod kuće pošto se na ovakvim temperaturama pritisak može sam normalizovati i onda ga lekovima, posebno za hipertenziju, dodatno obaramo - savetuje doktorka.

Ako se ne osećate dobro

Potražite pomoć ako osećate vrtoglavicu, slabost, uznemirenost, intenzivnu žeđ ili imate glavobolju; što je pre moguće pređite u ohlađen prostor i izmerite telesnu temperaturu. Popijte nekoliko gutljaja vode ili voćnog soka sobne temperature.

Ako vam se jave bolni grčevi u mišićima (često posledica dužeg vežbanja), sklonite se u hlad ili uđite u rashlađeni prostor. Počnite postepeno da unosite tečnost, najbolje vodu. Ako grčevi potraju duže od jednog sata potražite lekarsku pomoć.

Obratite se lekaru i ako osetite neuobičajene simptome ili ako simptomi dugo traju. Ako primetite kod nekog od članova porodice ili ljudi kojima pomažete toplu, suvu kožu i buncanje, grčeva ili nesvesticu, odmah pozovite lekara. Dok čekate pomoć, pokušajte osobu da rashladite hladnim oblogama, dajte joj da pije tečnost, oslobodite je viška odeće.

Na ovom linku možete pročitati detaljnije savete lekara Hitne pomoći Ivane Stefanović o tome kako da pomognete nekome ko se usled velike vrućine onesvestio.

Najteže u gradovima

Poznato je da se visoke temperature najteže podnose u gradovima, gde i već ugrejani asvalt deluje kao dodatni izvor toplote. Ali da i u gradu možete naći oaze nešto nižih temperatura, kažu i meteorolozi, koji naglašavaju da su u idealnim uslovima, kada je vedro i bez vetra, temperature u različitim delovima grada razlikuju i do šest stepeni.

Đorđe Đurić, meteorolog “Weather2Umbrella”, objasnio je za medije da da se u svakom gradu stvaraju takozvana “toplotna ostrva”.

- To su mesta u kojima je zatvorena cirkulacija vazduha pri stabilnom vremenu, a u Beogradu to je sam centar grada. Zbog asfalta koji kupi toplotu, a koji se sporo hladi. Zeleniji delovi grada su mnogo prijatniji, pa u njima temperatura može biti i do dva, tri stepena niža, kako danju tako i noću - istakao je Đurić.

On dodaje da je logično da je temperatura manja u delovima gradova gde ima više parkova ili šuma, ali i gde je veća nadmorska visina.

- To je u Beogradu slučaj sa Zvezdarom, Košutnjakom, podavalskim naseljima Resnikom i Ripnjem, ali i priobalnim delovima grada uz Dunav i Savu. Tu razlika u temperaturi može znatno da se oseti, dok u centru grada i na Novom Beogradu, izuzev Ušća, bude mnogo toplije - kazao je Đurić.

U glavnom gradu, od danas, pa sve do petka, biće postavljene cisterne sa vodom od 8 do 20 časova na više lokacija: na Trgu republike – TC „Staklenac”, Beogradskom sajmu – smer ka Čukarici, kod Opštine Novi Beograd – kružni tok uz zgradu opštine, u Zemunu – okretnica javnog gradskog prevoza na kraju Ulice cara Dušana, na Zelenom vencu i kod Vukovog spomenika.

Spas pored reke, u šumi ili bar parku

Najtopliji delovi Beograda svakao su Trg republike, Zeleni venac i ključne gradske saobraćajnice, a prijatnije je u parkovima - Kalemegdanu, Tašmajadanu ili šumama poput Košutanjaka, Topčidera, Zvezdare...

I dopisnici „Blica“ javljaju da se građani drugih gradova spremaju za veoma toplo vreme, koje je negde već krenulo.

U Subotici je poslednjih dana temperatura tokom dana veća od 34 stepena.

- Ako je na Paliću pored vode 33 stepena, koliko smo u ponedeljak izmerili, u centru grada je sigurno, na Sunčevom satu, za nekoliko stepeni više. Uvek je toplije u gradu, naročito u centru, zbog asfalta i betona koji se ugrejao, ali i izduvnih gasova, saobraćaja i toplog vetra – kaže meteorolog Mitar Radojčić iz stanice na Paliću.

U blizini Železničke stanice u Subotici, u parku, temperatura je juče oko 12 časova je bila 35,7, a samo nekoliko metara dalje 36,4 stepena.

Što se tiče Niša, Trg Kralja Milana i nišavski kej, tradicionalno su najvrelija mesta. Na centralnom gradskom trgu koji je popločan kamenim pločama, na suncu, živa je juče otišla na 37. podeok. A samo oko 500 metara dalje, u hladovini niške Tvrđave bilo je čak sedam stepeni manje, što je, ako se još ne krećene nego sedite na klupi, podnošnjiva sasvim varijanta. Nišlije mogu da se rashlade i u šumarcima izletišta na Bubnju i Kameničkom visu, kao i kraj Nišave u Sićevačkoj klisuri, gde su temperature i desetak stepeni niže nego u gradu.

U Boru je će ovih dana biti nešto prijatnije nego u drugim delovima zemlje. Tako je u ponedeljak izmereno 29 stepeni, a očekuje se da u četvrtak i petak živa dostigne i 34 podeljak skale. Građani se na ulicama sklanjaju u hladovinu dok deca uživaju polivajući se vodom kod fontane i gradske česme u centru grada. Od juče rade i otvoreni bazeni Sportskog centra, a cena ulaznice je 150 dinara.

Behaton vs. Štrand

Temperatura u Novom Sadu juče je već oko devet časova bila skoro 30, a živa je nastavila da raste sve do 35 stepeni. Novosađani su rashlađenje tražili na nekoj od gradskih plaža. Naravno, oni koji nisu morali da rade. Najviše na Štrandu, Ribarcu, Bećarcu i Oficircu. Ko nije mogao do Dunava hladovinu je teško nalazio u centru grada. Novom Sadu hronično nedostaje drveća, pogotovo u gradskom jezgru.

- Hlada u centru nema, ovde sada prolazi samo onaj ko treba nešto da obavi. Možda tek dva pasaža imaju drveće i u tu je jedino pristojna temperatura. Sve drugo su vam behaton i suncobrani, kao na nekoj popularnoj plaži na moru. Čak neki kafići imaju i ležaljke, dakle sve je tu, fali samo more – rekao nam je Milan Bega kog smo sreli u centru Novog Sada.

Sa druge strane, u hladovini Štranda, bilo je dosta ugodnije. Termometar je pokazivao oko 28 stepeni. Dunav sa sobom uvek donosi i lagani povetarac, pa je sklanjanje od žege negde uz reku, najbolja opcija i u ovom gradu.