IMA LI SPASA OD KOMARACA?! Aktivni su celog dana, a ostavljaju i INTENZIVNIJE PEČATE NA MESTU UJEDA: Evo gde će se danas zaprašivati!

Marko Popadić, direktor JKP "Gradska čistoća" najavio je da će ekipe tog preduzeća, pored akcija suzbijanja komaraca sa zemlje, od danas početi sa sprovođenjem akcija i sa reka.

- Od večeras ćemo pomoću čamaca obavljati biocidni tretman i uz priobalja, direktno u žarišta komaraca. Trenutno su najaktivniji komarci iz roda edes, koji su, iako ne prenose zarazne bolesti opasne po ljude i životinje, aktivni tokom celog dana i dosta agresivniji u odnosu na druge vrste, a na mestu njihovog uboda može se pojaviti lokalno intenzivnija reakcija na koži. Takođe, ova vrsta komaraca polaže jaja na vlažno tlo uz obalu reka i u šumskim depresijama, a u periodu povećanja vodostaja ili temperature i vlažnosti vazduha dolazi do njihovog izleganja. To ćemo najefikasnije sprečiti upravo sprovođenjem tretmana sa reka iz čamaca, jer tako stižemo do teško dostupnih lokacija za zemlje - objasnio je Popadić.

Večerašnja akcija sa reka počinje u 19 časova i obuhvatiće lokacije Umka, Ostružnica, Grocka i Gročanska ada. Dimni generatori se postavljaju na čamce čime se olakšava pristup glavnim žarištima i staništima komaraca, a velike količine magle koje ostaju u vazduhu iznad površine vode i obalskog rastinja u produženom kontekstu sa komarcima omogućavaju njihovo efikasnije suzbijanje.

Pored akcija sa vode sprovodiće se i tretman komaraca sa zemlje u periodu od 20 do 24 časa i obuhvatiće lokacije SAJ - baza i 13. maj, Mali Mokri Lug 3, Kumodraž selo, Košutnjak, Topčidersko groblje, Hajd park, Topčiderski park, Lipovička šuma, Orlovača, Ranžirna stanica, groblje Bežanijska kosa, Zelengorska, Pregrevica, SC Surčin, Soko salaš, Rucka, Velika Moštanica, Vračar, Konjarnik, Lekino brdo, Šumice, Medaković, Braće Srnić, Indire Gandi, Sinjska, od Tabanovačke do Vitanovačke, od Vitanovačke do kružnog puta Voždovac, Banjica 1 i 2, i Stepa Stepanović, Braće Jerković, Cvetanova ćuprija i Vojvode Vlahović.

Apeluje se na pčelare da tokom termina suzbijanja komaraca, pčele zatvore u košnice, a sugrađani se mole da omoguće nesmetan rad ekipa "Čistoće".

Sugrađani svakog radnog dana od 7 do 15 časova mogu da prijave lokacije na kojima primete povecano prisustvo komaraca pozivom na besplatan broj telefona 0800-000807 ili putem elektronske pošte na adresu ekologija@gradskacistoca.rs.