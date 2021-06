PANDORINA KUTIJA JE KONAČNO OTVORENA! Tintor o slučaju "Petnica": Činjenica da se sve ovo dešava, ZASIGURNO UZNEMIRAVA sve one koji i dalje zloupotrebljavaju svoj položaj

Istraživački centar Petnica već nekoliko dana se nalazi usred skandala nakon što je pet polaznica ispričalo da su od izvesnog B. S. navodno doživele najstrašnije oblike ponižavanja i zlostavljanja. U međuvremenu, otkriveni su i novi detalji koje je za Novo jutro prokomentarisao advokat Jugoslav Tintor.

Tintor ističe da u slučaju "petnica" postoji određena sličnost sa slučajem Mike Aleksića.

- Sledeći korak jeste izimanje izjava od žrtava, na osnovu čega će se proceniti da li je zastareo slučaj. Pandorina kutija je konačno otvorena, i žrtve će se ohrabriti, i nadam se da će konačno istina izaći na videlo - poručio je Tintor.

Kako ističe, bilo je neke vrste prikrivanja ovog slučaja, što je, kako kaže, zaključio na osnvu izjava pojedinih profesora dalo nekog materijala koji svedoči o tome.

- Protek vremena je dug. Poslednji događaji datiraju na 2004. Ali, opet je dobro da se daju izjave, početak i kraj opisa događaja daju neke naznake - rekao je Tintor.

- Zamislite koliko kod dece ima slučajeva, da su znali i ćutali. Mislim da je u interesu petnice da se distancira i ogradi od nečega. Ne treba ovo da uruši ustanovu kao takvu, ali ustanova treba da pošalje jasan signal - rekao je Tintor.

Kako dodaje, ljudi koji zloupotrebljavaju, idu do određenih granica, znajući tačno šta je krajnja granica.

- Sama činjenica da se ovakve stvari razotkrivaju, sigurno uznemiravaju one koji to čine, jer nisu sigurni da svoj položaj koji zloupotrebljavaju mogu da kontrolišu. Oni idu do nekog praga, oni vode računa dokle žrtva može ići - nastavljao je Tintor.