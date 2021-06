SUNČAN I TOPAO DAN JE PRED NAMA - temperatura do 33 stepena! A OD PONEDELJKA VREMENSKI ROLERKOSTER!

U Srbiji će danas preovladivati sunčano i toplo vreme.

Po podne, uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima ponegde se očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20 C, najviša dnevna od 29 do 33 °C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

I u Beogradu će preovladivati sunčano i toplo. Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 19 C, najviša dnevna oko 31 C.

Prema prognozi za narednih nedelju dana, u Srbiji će u prvoj polovini sedmice sunčano, u utorak i sredu i veoma toplo, u većini mesta sa temperaturom od 35 do 38C.

U četvrtak će doći do postepenog povećanja oblačnosti, najpre na severu i zapadu, krajem dana moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Od petka promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, kada se lokalno očekuju i obilne padavine.

