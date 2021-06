Đorđe Đurić, meteorolog dao je za Pink najnovije informacije povodom vremenske prognoze u narednim nedeljama i mesecima.

Kako ističe, iza nas je izuzetno vruć period, gde je Beograd prešao 38. stepen. On dodaje da ovaj vikend možemo da očekujemo prijatnije temperature, na tridesetom podeljku.

- Od ponedeljka ponovo stiže toplotni talas, i stužu visoke temperature - najavio je Đurić.

Povodom toranda koji je pogodio Češku, Đurić ističe da je u pitanju retkost, nazivajući ga "pravim" tornadom, obzirom da su najčešće blaži, podsećajući na Belgiju, grču i Srbiju.

Juče je bila godišnjica tornada u okolini Lazarevca, koji je nosio krovove - dodao je on.

Govoreći o potencijalnom predviđanju tornada, on dodaje da se to predvidi uglavnom par dana pre, ali, nikada s ene zna tačna lokacija. On ističe da se uvek gleda šire područje, a sama lokacija nekoliko minuta ranije.

- Ljudi nikada nisu pripremljeni za takve nepogode - rekao je Đorđević.

Govoreći o Srbiji, Đorđević napomi nje da su za Srbiju karakteristične oluje, na svu sreću, kratkotrajne.

- To se događalo i u prošlosti. Grad pada iz moćnih ogromnih oblaka, koji probijaju tropsoferu - objansio je meteorolog.

Govoreći o letu, meteorolog ističe da ćemo imati toplo leto, ali ne u intenzitetu kakav je bio u poslednjih nekoliko dana.