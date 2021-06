DA LI JE OVO LEK ZA DUG ŽIVOT? Starac iz Prijepolja već pola veka ne vadi KOŠTICU ŠLJIVE iz usta, a evo u čemu je tajna!

Kada je Kemal Čantrić (84) iz Prijepolja pre pola veka morao da bira između zdravlja i nezdravih navika pred njim je bio težak zadatak. Morao je da ostavi pušenje, prestane da pije kafu i jede pršutu, a najveći problem bio je kako prevariti usta naviknuta da nisu dokona i sasvim slučajno rešenje se nametnulo samo.

- Doktor mi je kazao da kad mi dođe da zapalim umesto cigarete uzmem bombonu ili žvaku, sve sam ja to radio, ali kad sam se iz bolnice u Beogradu vratio kući u Prijepolje bilo je vreme berbe šljiva. Jedem ja te šljive i jedna 'špica'mi ostane u ustima, ja ti sa njom prenoćim, a što ne znam ni sam. I tako je sve počelo, od tada a već sad 50 godina uvek imam špicu šljive u ustima i kad jedem i kad spavam. Naravno nije ista, menjam ih nekoliko u toku dana - rekao je Kemal.

Nezdravih navika se kaže rešio, ali bez koštice ne bi mogao ni sat, pa zato umesto cigara u džepu uvek ima nekoliko rezervnih.

- Kad mi ponekad ispadne iz usta ja u džepu imam uvek rezervnu špicu, tako da usta nikad nisu bez nje - kaže Kemal.

Iako mu košpica ne smeta Kemo se seća da je bilo i komičnih situacija, naročoto u mladosti.

- Imalo je svašta, sećam se kad sam kao momak radio u Beogradu, pa sam bio sa jednom devojkom. Taman mi se poljubismo, a ona kaže, Kemo izgleda da ti je ispao zub, a ja kažem nije to zub to je moja špica, vraćaj to ovamo - kroz smeh priča Kemal.

Ovaj starina u svojih 84 leta još uvek je krepak, šeta svako jutro uz Lim, u vikendici nadomak Prijepolja ponešto uradi, ali najviše voli da sa jaranima sedne na čašicu razgovora, ali i na po koju prepečenicu od voća od čije se košpice nikada ne odvaja.

- Kemal je gost kakav se samo poželeti može, kad on sedne, odmah se oko njega okupe gosti, uvek je raspoložen za priču, a od njega samo pametne stvari mižete da čujete. A to što on drži špicu punih 50 godina u ustima to znaju samo njegovi najbliži prijatelji i po tome je u društvu poznat - kaže Mirsad Bjelak u čiju kafanu Kemo najčešće svraća.

Zahvaljujući košpici šljive ili špici kako se u Prijepolju kaže, Kemal je uspeo da savlada pušački nagon, a to mu je opet pomoglo da starost dočeka momački.