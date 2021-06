ZAOBIĐITE MESO, KAFA MOŽE OVO DA IZAZOVE! Doktorka Danijela ima važan apel za građane zbog vrućina!

Doktor Danijela Jevtić iz Hitne pomoći rekla je da se tokom vrelih dana greške zbog kojih nam bude loše ponavljaju i dala najvažnije savete za ishranu, odevanje i "ponašanje" kada je vrućina.

- Neke savete ponavljamo, ali pošto se i greške ponavljaju to je logično, iako se podrazumeva. Ovako visoka temperatura nije saveznik organizmu za generaciju koja želi da smrša, od deset do 15 ne treba biti napolju, ako ne morate. Ne pijte alkohol, niti velike količine kafe, to vas dehidrira. Popićete i dobićete malo tečnosti, ali će vas onda terati da mokrite više - upozorila je dr Jevtić.

Posebna pažnja savetuje se onima koji piju lekove za pritisak, vrućina već radi kao diuretik i terapiju bi trebalo blago redukovati da se ne bi izgubilo previše tečnosti, rekla je ona.

Kada su u pitanju odevanje i ishrana, ima sledeće savete.

- Nosite garderobu od laganih materijala, koji su svetle boje i ne prijanjaju uz telo, da bi koža mogla da diše. Izbegavajte fizički napor, a hrana bi trebalo da bude prirodna i lagana, nemojte unositi previše belančevina - rekla je ona.

Problem sa vrućinom osetiće, pored srčanih, i pacijenti koji imaju probleme sa štitnom žlezdom ili psihijatrijski pacijenti.