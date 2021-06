Patrijarh Porfirije u Gračanici: Došao sam da se na Vidovdan utešimo verom vašom i našom

Patrijarh srpski Porfirije poručio je iz Gračanice da su Kosovo i Metohija prostor slobode i da "paradoks naše vere jeste upravo u tajni krsta koji je neraskidivo skopčan sa tajnom vaskrsenja, a to je zapravo tajna carstva nebeskog".

Povodom Vidovdana, patrijarh je večeras stigao u Gračanicu, gde će sutra u istoimenom manastiru služiti arhijerejsku liturgiju i na Gazimestanu parastos palim srpskim junacima u kosovskoj bici.

Patrijarha je docekao veliki broj vernika i vladika raško-prizrenski Teodosije sa sveštenstvom, prenose mediji.

"Vaš prvi dolazak ovde posle vašeg izbora za patrijarha srpskog svima nama, sveštenstvu, monaštvu, vernom narodu, i ovoj dečici je veliko okrepljenje i ohrabrenje da istrajemo na svom krsnom putu, Hristovom putu i da ostanemo na ovim svetim prostorima", rekao je vladika Teodosije.

Patrijarh je kazao da je došao u Gračanicu na Vidovdan da se utešimo verom vašom i našom.

"I ako igde mi pravoslavni hrišćani, a uz to i pravoslavni Srbi, imamo mogućnost da tu tajnu krsta i vaskrsenja spoznamo i da je posvedočimo na sve četiri strane sveta, to je upravo ovaj prostor, to su Kosovo i Metohija", rekao je.

Ali, dodao je patrijarh, "ne po filosofiji ovog sveta, gde se krst posmatra kao poraz, a vaskrsenje kao nekakva iluzija, nego upravo u duhu Jevanđelja, da baš onda kada kao ljudi gubimo svoje snage, a otporni smo prema gospodu, pojavljuje se sila i snaga božija".

"Zvuci paradoksalno, ali baš na ovom mestu, na Kosovu i Metohiji, ako sam ikada razumeo šta znači sloboda, to je ovaj prostor, na kojem sam doživeo tu tajnu slobode, ali tajnu slobode u Hristu, kao unutrašnjeg našeg odnosa prema Bogu i prema svetu, gde zapravo bez Hrista ništa ne vredi, a ako smo u njemu i sa njim i kada smo najmanji, itekako postajemo snažni i slobodni zapravo, od smrti, od prolaznosti, slobodni za život večni", rekao je patrijarh Porfirije.

"Stoga radujem se neizmerno što sam ovde, a siguran sam da će Bog dati da to bude često i što češće, baš da bismo se tešili verom vašom i našom, uz blagoslov božji", istakao je on.

