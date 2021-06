DELTA SOJ: Pitanje je trenutka kada će ova varijanta kovida doći u Srbiju i od njega direktno zavisi kako će izgledati UDAR KORONE NA JESEN

Takozvana delta varijanta kovida iliti "indijski soj" otkriven je u više od 70 zemalja sveta, a prognoze naših stručnjaka kažu da ga verovatno ima i kod nas, samo još nije izolovan. Ovaj podatak odmah je nametnuo pitanje koliko jak udar korone možemo zapravo da očekujemo na jesen.

Veoma zarazna varijanta korona virusa prvi put je detektovana u Indiji a do sada je, prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, pronađena i u Kini, Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji. Približila se i našem komšiluku - detektovana je u Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji i Austriji.

U Indiji, gde je “eksplodirao” u aprilu i maju i uzrokovao javnu zdravstvenu krizu, delta soj (ranije poznat kao dupli mutant) je sada dominantan, baš kao i u Velikoj Britaniji, gde ima udeo u preko 90 odsto novih slučajeva. To je nateralo Borisa Džonsona, britanskog premijera, da odloži planove o ponovnom otvaranju zemlje na još mesec dana. Veruje se da je delta soj oko 60 odsto više zarazan od prethodne alfa varijante, koja je pre njega dominirala ostrvskom državom.

S obzirom na to da smo otvorena zemlja pa ljudi i roba slobodno putuje, naši stručnjaci prognoziraju da je samo pitanje dana kada ćemo detektovati ovu varijantu virusa i u Srbiji.

- Nemam informaciju da se u Srbiji pojavio delta soj korona virusa, ali je jasno da je pitanje trenutka kada će virus koji tako dominira pokriti čitav svet - rekao je juče dr Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog štaba.

Ovu informaciju potvrdio je i Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, koji nije dao tako optimistične prognoze za jesen.

- Užasno se plašim nadolazeće jeseni, i užasno se plašim za nevakcinisano stanovništvo. Mi ćemo krenuti verovatno da dajemo treću dozu vakcine. Ovaj delta soj kosi sve pred sobom, i kada dođe u većem obimu, plašim se da nećemo imati adekvatan odgovor. Britanija je cela vakcinisana, a imaju problem - rekao je predsednik.

Doktor Kon je ipak napomenuo da će zavisiti od nekoliko faktora kakv ćemo "udar" korone pretrpeti. Prvenstveno će se pratiti broj vakcinisanih, a onda i broj zaraženih.

- Vrlo je bitno da li će u većim klasterima, grupama, taj virus ući u zemlju ili će ući pojedinačno i kakva je situacija što se tiče mogućnosti njegovog širenja. Mi imamo relativno solidnu situaciju, u smislu da imamo vakcinisanosti dosta, ali imala je i Britanija, ima je i Izrael, pa je Izrael od sredine juna do sada udesetostručio novozaražene - kazao je Kon.

On je govoreći o bržem širenju delta soja korona virusa naveo da se spominje brže prenošenje za 40 do 60 odsto.

- Prvobitni virus se prosečno prenosio od jednog zaraženog na drugog na tri novozaražena, a ovaj se prosečno prenosi na pet. Upravo zato i obuhvat vakcinacijom mora biti znatno veći da bismo sprečili to njegovo prenošenje - objasnio je Kon.

Istakao je da se u Velikoj Britaniji činilo da se smrtnost održava dok raste broj zaraženih, ali da se u poslednjih pet dana povećava i broj umrlih.

- Otprilike neke četiri nedelje kasni to povećanje smrtnosti ili smanjenje, zavisi kakva je situacija, mi ne možemo sa sigurnošću reći da li je ovo soj koji je invazivniji. U svakom slučaju, pominje se, vrlo često govore da se radi o soju koji više liči na grip i daje relativno blaže oboljenje, ali su još uvek to samo preliminarni utisci - rekao je Kon.

Ipak najoptimističnije prognoze dao je dr Milanko Šekler, imunolog i mikrobiolog sa Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu. On navodi da mu se zapravo sviđa to što se virus lakše prenosi i ima nove simptome jer, ukratko, to znači da mutira u slabiju verziju.

- Indijski soj lakše se prenosi, manja količina je potrebna da se zarazite. Niko nije objavio da je taj soj patogeniji, smrtonosniji, čak ima podataka iz Velike Britanije da se glavobolja pojavljuje kao simptom. Indijski soj podseća više na grip, lakše se prenosi. Ovaj oblik korona virusa je možda korak u dobrom smeru – obično kada virus postaje prenosiviji, manje je patogen - priča Šekler.

Kada je virus patogeniji, on se teže prenosi, recimo SARS i MERS, rođaci SARS-a 2, koji su se pojavljivali 2004. i 2012. Teško su se prenosili i zato su suzbijeni bez vakcinacije, pojasnio je dr Šekler, između ostalog.

- Meni se sviđa što se lakše prenosi i što se pojavljuju novi simptomi koji su blaži, jer po mom mišljenju, može lako da se desi da je to korak u mutaciji u dobrom smeru. Stalno se plašimo da će mutacije biti loše po nas, da vakcina u slučaju mutacija neće biti delotvorna, da će biti veća smrtnost, a šta ćemo ako se pokaže da je od ove mutacije smrtnost manja - zaključio je Šekler.

Postaje dominantan u svetu

Globalno, broj slučajeva zaraze veći je od 177,8 miliona, dok je od kovida umrlo 3,8 miliona ljudi, podaci su portala Worldometers.info. SAD su i dalje prve u svetu po broju zaraženih (34,3 miliona) i umrlih (više od 616.000). Indija je druga po broju infekcija, skoro 30 miliona, a treća po broju umrlih, skoro 382.000, iza Brazila gde je od kovida umrlo maltene pola miliona ljudi, a zaraženo je 17,6 miliona. Britanija sa 4,58 miliona zaraženih i skoro 128.000 umrlih vodi u Evropi, dok je u svetu sedma po broju inficiranih, a peta po broju umrlih.

Kina, u kojoj je virus prvi put otkriven krajem 2019, prema zvaničnim brojkama ima više od 91.500 zaraženih i 4.600 umrlih.

Da li su vakcine efikasne protiv delta soja?

Stručnjaci kratko kažu da jesu. Oni koji primaju vakcine u režimu dve doze, važno je da prime obe. Stručnjaci se generalno slažu da je vakcinacija najbolja odbrana od svih sojeva koji cirkulišu svetom, uključujući deltu.

Nedavna studija otkrila je da vakcine kompanija “Fajzer/Bajontek” i “AstraZeneka” veoma su efikasna zaštita protiv “duplog mutanta”, iako je njihova efikasnost veća kod alfa nego delta varijante. Javno zdravstvo Engleske otkrilo je da dve doze “fajzera” pružaju 96 odsto zaštite od razvijanja težih simptoma i hospitalizacije, dok vakina “AstraZeneke” pruža 92% zaštite, piše “Hil”.

Prema studiji, urađenoj u aprilu i maju nad preko 12.000 slučajeva, “fajzer” je efikasan 88 odsto protiv simptomatske bolesti dve nedelje nakon primanja druge doze, a “Astrazeneka” 60 odsto.

