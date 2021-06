CRNA STATISTIKA U SRBIJI! Od početka godine ubijeno 13 žena! Koordinatorka Sigurne kuće apelovala: PRIJAVITE NASILJE!

Srbiju u poslednjih nekoliko dana potresaju slučajevi nasilja nad ženama. Podsećanja radi, dva slučaja usnimljena su mobilnim telefonima, što je za kratko vreme postala goruća tema u Srbiji. Šta je dovelo do eskalacije nasilja, i kome se sve žrtve mogu obratiti, objašnjava koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević.

Naime, kako su obe devojke odlučile da krivično ne gone svoje partnere, koordinatorka Sigurne kuće objašnjava da žene nikada nisu krive, ali da prećutkujući i prelazeći preko takvih stvari, šalju pogrešnu poruku.

- Treba da ga goni u smislu da on to više ne radi. To su mladi ljudi, i oni će se u daljim vezama ponašati na isti način, smatrajući da to nije ništa strašno - objašnjava Stanojević.

- To je loša poruka, bitno je da ti muškarci budu osuđeni kako sud odredi, jer je to jedno krivično delo koje ne sme da se ponovi - rekla je Stanojević.

Kako objašnjava, povećanje nasilja može da se poveže sa visokim temperaturama, ali smatra da to nije glavni okidač.

- U odnosu na prošlu godinu, mi sada imamo više nasilja nego ranije. Ova godina je počela loše, mi do sada imamo 13 ubijenih žena u Srbiji - otkriva Stanojević.

- Nasilje mora da se prijavi, jer kada prijavimo postoji verovatnoća da se to neće dešavati, a ako ćutimo, hoće - apelovala je koordinatorka Sigurne kuće.

