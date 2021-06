ODLIČNA VEST ZA GRAĐANE: Otvaraju se dodatni šalteri za izdavanje ličnih dokumenata!

Policijska uprava u Novom Sadu obaveštava građane da od četvrtka 1. jula 2021. godine, na adresi Sremska ulica broj 1, počinje sa radom nova šalter sala upravnih poslova.

U nastojanju da, usled povećanog interesovanja građana za izdavanje ličnih dokumenata, izađe u susret njihovim potrebama i omogući im još efikasnije pružanje ovih usluga, Policijska uprava otvoriće dodatne šaltere u saradnji sa Gradom Novim Sadom koji je obezbedio prostor i opremu za novu šalter salu.

Šalter sala u Sremskoj ulici radiće svih sedam dana u nedelji i to: radnim danima do 7 do 21 sat, subotom od 8 do 21 sat i nedeljom od 8 do 15 sati.

U ovoj šalter sali, građanima će biti pružene usluge prijave ili odjave prebivališta, registracije vozila, izdavanja vozačkih dozvola, kao i primanja zahteva za lične karte i putne isprave. Zakazivanje termina za izradu ličnih karata i pasoša u ovoj salter sali vršiće se isključivo preko portala: euprava.gov.rs.