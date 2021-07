Roming između Srbije, BiH, Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije od danas će zvanično buti ukinut, a izuzetno značajna stvar je i ta što će za građane Srbije cene telefoniranja u romingu sa Grčkom biti niže od 50 do 90 odsto.

Roming između Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije biće ukinut od sutra, potvrdio je Tanjugu pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Milan Dobrijević.

- Ovo je poslednja faza realizacije sporazuma koji je zaključen u Beogradu još u aprilu 2019. godine, i u toj poslednjoj fazi čija primena počinje 1. jula ukidamo potpuno roming na teritoriji zapadnog Balkana. To znači da će cene po kojima ste razgovarali, slali SMS poruke i koristili podatke na mobilnim mrežama u nacionalnom saobraćaju biti identične na teritoriji Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije - rekao je Dobrijević.

On je naglasio da su cene usluga mobilne telefonije izjednačene za sve navedene zemlje, ali je zamolio građane da se pre puta kod svojih operatora informišu o detaljima zbog različitih paketa usluga koje imaju, kako ne bi dolazilo do nesporazuma i neprijatnosti.

Dobrijević je rekao kako ne postoje suštinska ograničenja u pogledu korišćenja usluga mobilne telefonije, ali je dodao da je, po ugledu na zemlje EU, uvedena politika fer korišćenja.

- Ona se svodi na to da korisnik ne treba pretežno da boravi u drugoj zemlji i da tamo koristi karticu opetratora iz svoje matične zemlje. Ako idete na more na 10 ili 20 dana, ne može doći do situacije sa nefer korišćenjem kartice, jer se ponašanje korisnika uzorkuje na četiri meseca - naglašava Dobrijević.

On je objasnio da, ukoliko u tom periodu dođe do pretežnog ili isključivog korišćenja kartice srpskog operatora u nekoj od navedenih okolnih zemalja, tada će ga operator opomenuti.

- Korisnik nakon toga može da koriguje svoje ponašanje. Tek ukoliko ne postupi po upozorenju, operator ima pravo da naplati naknadu za roming, ali ne očekujemo da će se to događati u praksi - naveo je Dobrijević.

Kako da prođete još jeftinije?

Iako od danas stupa na snagu odluka o ukidanju rominga, ipak je najjednostavnija i najpovoljnija varijanta tokom boravka u inostranstvu - kupovina lokalne SIM kartice sa paketom koji obuhvata određeni broj minuta, SMS poruka i interneta.

Većina kompanija nudi i posebne pakete za turiste, koji najčešće važe 7, 15 ili 30 dana. I sve te pakete možete da kupite na trafici po vrlo pristupačnim cenama koje se kreću već od nekoliko evra za "ful" roming tokom sedam dana.

Dakle, ako želite na plaži da čitate vesti na telefonu ili pustite crtaće na Jutjubu, dovoljno je da ponesete dodatni telefon, kako bi vam i srpska kartica ostala dostupna. Ipak, treba voditi računa da određeni telefoni na srpskom tržištu, pogotovo oni kupljeni preko operatera, ne rade sa inostranim karticama.

Druga opcija je ako imate telefon sa dve SIM kartice. U tom slučaju je dovoljno da ubacite drugu karticu u uređaj.

Evo kako izgledaju cene telefoniranja i surfovanja u zemljama koje najčešće posećuju srpski turisti.

Hrvatska

U susednoj Hrvatskoj postoji više paketa koji turistima omogućavaju da po povoljnoj ceni koriste svoje mobilne telefone i za vreme godišnjeg odmora.

Tako, na primer, za samo 3 evra možete dobiti 2.500 MB interneta i 400 minuta ili SMS poruka koje morate iskoristiti u roku od 7 dana. To je uglavnom dovoljno za prosečnog korisnika, pošto neko ko redovno koristi internet na telefonu za čitanje vesti, mejlova i dopisivanje, uz povremeno gledanje video sadržaja, za mesec dana potroši oko 5 GB interneta.

U paketima koji koštaju 10 do 12 evra, a koji traju 30 dana, korisnici mogu dobiti od 4 do 7 GB interneta, uz 2.000 minuta razgovora ili SMS poruka.

Crna Gora

I na crnogorskom primorju je dostupno više pripejd paketa, a neki su kreirani baš po meri turista koji dolaze na letovanje.

Ako vam je bitan samo internet, turistički pripejd paketi koji sadrže 500 GB za prenos podataka koštaće vas 10 evra za 15 dana, odnosno 15 evra ako želite da ih trošite 30 dana.

Ako želite povremeno i da se javite porodici ili prijateljima, sedmodnevni paket sa 50 evra kredita i 50 GB interneta koštaće vas 5 evra, dok paket u kome ćete dobiti 100 evra kredita i 200 GB interneta košta 10 evra, a morate da ga iskoristite u roku od 15 dana. Za one koji se odluče za duži odmor, verovatno je najbolja varijanta paket koji traje 30 dana i košta 15 evra, a u kome ćete dobiti 500 GB interneta.

Slovenija

Za one koji vole severniji deo Jadranskog mora, značiće i podaci o cenama mobilnih usluga u Sloveniji.

U ovoj zemlji su najpopularniji pripejd paketi koje možete potrošiti u roku od 30 dana. Tako za 10 evra možete dobiti 100 GB interneta, 100 minuta razgovora i 100 SMS poruka. Za 15 do 17 evra ćete uz istu količinu interneta dobiti i neograničene minute i SMS poruke.

Grčka

Kako su nam preneli Srbi koji žive i rade u Grčkoj, u ovoj zemlji se pripejd kartica kupuje isključivo u prodavnicama mobilnih operatera, i to sa pasošem.

Postoje različiti paketi, ali pojedini operateri nude neograničen internet u roku od 30 dana za samo 10 evra. Za 35 evra dobićete 10 GB i neograničene minute i SMS poruke. Za sedam dana moguće je naći pristrojne pakete koji koštaju već od 3 evra.

Bugarska

U Bugarskoj za 10 leva, što je oko 600 dinara, možete dobiti 8 GB interneta koji važe 14 dana, ali ćete minute za razgovor moći da iskoristite samo u lokalu i za roming u zemljama EU. I ovde se pripejd kartica kupuje samo uz pasoš.

Turska

U Turskoj neki operateri nude paket dobrodošlice za turiste koji uključuje 20 GB interneta, 200 minuta i neograničen Whatsapp chat za 169 turskih lira, što je oko 1.900 dinara. Postoje i paketi koji obuhvataju 750 minuta, 1.000 SMS poruka i 20 GB interneta za 40 lira (oko 450 dinara) i važi 28 dana.