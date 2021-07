PREPOZNAJTE DA LI STE U OPASNOSTI OD INFARKTA: Hirurg sa VMA upozorio - srce ugroženo čak i kod mladih i zdravih ljudi!

Doktor sa VMA dao savete za očuvanje srca, posebno podvukao jednu stvar koju nećete primetiti a povećava rizik!

Leto je stiglo, klime rade punom parom, i sve je više poziva hitnim službama u Srbiji. Doktor Vladimir Mandarić, glavni dežurni hirurg i kardiohirurg na Vojnomedicinskoj akademiji, rekao je da ovakvo vreme može dovesti do velikih komplikacija čak i kod potpuno zdravih i mladih ljudi.

- Morate se prilagoditi vremenu, hidratacija organizma je najvažnija, na prvom mestu. Mi preko kože, znojenjem, možemo da izgubimo i litar tečnosti, a da toga ne budemo svesni. Pijte vodu, naravno, i hladite se u kućnim uslovima bez velike razlike u temperaturi - rekao je dr Mandarić.

- Mi ne razmišljamo o tome kako klimatizujemo prostor, razlike budu po 20 stepeni Celzijusa što dovodi do strahovitih kardioloških problema. I temperatura spoljašnjeg vazduha pravi problem kod hroničnih bolesnika, ukoliko ne prilagode način života i terapiju, dovešće se do infarkta a tada je potreban angažman lekara - rekao je on.

- Bilo je puno i davljenja ovih dana, po rekama i bazenima. Kada je napolju 45 na Suncu, a mi uđemo u hladnu vodu, čak i mlađi ljudi mogu da imaju velike kardiološke probleme - upozorio je dr Mandarić.