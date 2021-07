Prvi dan vikenda topao ali oblačan - temperatura do 28 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, ujutru sa slabom kišom ponegde na severoistoku zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sredinom dana i po podne kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom mogu se očekivati u Banatu i brdsko-planinskim predelima.

Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku povremeno i jak. Minimalna temperatura od 13 do 18 C, najviša dnevna od 24 do 28 C.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno uz slab i umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura oko 17 C, najviša dnevna oko 26 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će u nedelju biti pretežno sunčano.

U ponedeljak i utorak promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju i intenzivniji grmljavinski procesi.

Zatim, do kraja perioda pretežno sunčano i toplo (dnevna temperatura će ponovo biti iznad prosečnih vrednosti), a u četvrtak i petak i veoma toplo.

