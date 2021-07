BEOGRAĐANI, STIŽE HLADAN TUŠ: Najavljen pljusak u pojedinim delovima prestonice

U prestonici Srbije bi uskoro mogla da počne kiša. Naime, pljusak je najavljen na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u poslednjoj objavi.

"U narednih sat vremena u pojedinim delovima Beograda kratkotrajna kiša ili plјusak", navodi se na sajtu RHMZ.

Podsetimo, kako je ranije najavljeno, u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i svežije. Vetar slab i umeren, severozapadni.

Najniža temperatura oko 17 C, najviša dnevna oko 26 C.

Tokom dana u većem delu zemlje suvo, u brdsko-planinskim predelima južne Srbije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 21 C, najviša dnevna od 26 do 28 C.