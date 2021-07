SVEŠTENIK SE POTUKAO S KOMŠINICOM I NJENIM MUŽEM ZBOG LOPTE?! Nesvakidašnji incident u Šidu nastao zbog dečije igre

Tuču su sprečile komšije, a da se oni nisu umešali, ko zna šta bi bilo, tvrdi izvor za medije.

Policija u Šidu podnela je prekršajne prijave za narušavanje javnog reda i mira protiv sveštenika Z. J. i njegove komšinice T. G., jer su se potukli zbog dečje lopte koja je udarila u sveštenikov automobil, saznaju mediji.

Incident u Šidu dogodio se 27. juna, oko 20.30, kada su komšije pozvale policiju i prijavile da se sveštenik posvađao s komšinicom, a potom i njenim suprugom, te da su se na kraju i potukli!

Izvukao deblji kraj

- Deca su se igrala u ulici, pa je lopta koju je bacila ćerka T. G. pala u sveštenikovo dvorište i udarila njegov automobil. Devojčica je otišla po loptu i izvinila se komšiji, ali ju je on izgrdio. Ona se rasplakala i požalila majci, koja je s komšijom odranije u lošim odnosima, pa je ona došla da vidi šta se desilo - kaže izvor iz istrage.

- Uprkos lošim odnosima, komšinica je pitala sveštenika u čemu je problem, te su počeli da se raspravljaju. U jednom momentu, on je ženu navodno odgurnuo i ona je pala, a u sukob se umešao i njen suprug, inače strani državljanin - objašnjava naš sagovornik.

Sveštenik i komšija su se potukli, a deblji kraj izvukao je stranac.

- Suprug komšinice je pao i ogulio lakat, a kasnije se žalio i na bolove. Lekar koji ga je pregledao rekao je da je reč o lakšim povredama - dodaje izvor.

Tuču između Z. J. i komšija pokušali su da spreče susedi.

- Da se meštani nisu umešali, ko zna šta bi bilo. Patrola koja je došla uzela je izjave od svih aktera, a posle konsultacije s tužiocem utvrđeno je da nema elemenata krivičnog dela, te su protiv sveštenika i T. G. podnete prekršajne prijave za narušavanje javnog reda i mira.

Poznati policiji

Kako kaže izvor, zanimljivo je da su i Z. J., ali i T. G. odranije poznati policiji. - Sveštenik ima nekoliko prijava za narušavanje javnog reda i mira, a neke se odnose na drsko i bahato ponašanje. Sa druge strane, njegova komšinica je uslovno osuđena zbog iznude - ispričao je izvor za medija.

Sveštenik: Komšinica je bila pijana, njen muž me napao!

Z. J., koji se predstavio kao verski službenik, za medije tvrdi da nije ni dodirnuo T. G. ali ni njenog partnera, već da je on nasrnuo na njega.

- U našoj ulici, Bogu hvala, ima dosta mališana. I ja sam otac troje dece. Ništa se strašno nije desilo da se ovako završi. Naime, deca su šutirala loptu na ulici i udarila su u moj automobil. Nisu namerno, verovatno, rekao sam im samo da malo povedu računa kako ne bi ništa razbili. Nikakva vika s moje strane nije bila - priča Z. J. i dodaje da je problem nastao kada je došla devojčicina majka T. G.

Prema njegovim rečima, ona je u vidnom pijanom ili drogiranom stanju histerično terala ćerku da se izvini što je udarila loptom u automobil.

- Vikala je i terala dete toliko da sam u jednom trenutku rekao "sve je u redu, izvinila se". Nakon toga je ona, teturajući se, pala, tačnije sela je. Potom je došao njen partner, koji je dosta krupniji od mene, i napao me. Krenuo je ka meni, srećom komšija je prišao i odbranio me od njega. Nisam ga ni dodirnuo To je živa istina, za to imam svedoke. Inače, tražio sam od policije da komšinica uradi alko-test i test na drogu - kaže Z. J. i dodaje da prekršajnu prijavu nije dobio i da ima prekršajnih prijava isključivo vezan za sitne saobraćajne prekršaje.