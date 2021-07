RADETA CELA SRBIJA ZOVE ZBOG OVOGA: Ovaj Čačanin je majstor svog zanata, a evo šta još zna da radi!

Kada Čačani odluče da kopaju bunare, oni odmah zovu Radeta Đurakića. On je rašljar koji tačno zna gde se kriju podzemne vode, a do sada je, kako kaže, pomogao mnogima. Njegov alat su drvene grančice, bakarne žice ili troslojni kabl, ali i lična energija koju kako kaže, poseduje samo deset odsto ljudi na svetu uz pomoć koje može duboko ispod zemlje da pronađe vodu.

- Ljudi me zovu iz svih delova Srbije, najviše kad treba da pristupe građevisnkim radovima i onda bi želeli da provere da li se u tom predviđenom krugu nalaze podzemne vode. Princip na kom posao rašljara funkcioniše je prost, ali ne može svako da ga primeni. Uzmu se u ruke, na primer, grančice takozvane rašlje, drže se uspravno i ide se po tlu, kad se rašlje spuste na dole to znači da na tom mestu ispod se nalazi voda. Kad se korsite bakarne žice one moraju da se spoje ako ima podzemnih voda - rekao je Rade.

Za preko hiljadu bunara širom Srbije, Rade je tačno znao gde treba kopati. Pronalazio je vodu i na tridesetom metru ispod zemlje, a sve je počelo pre tridesetak godina kada je otkrio vodu u svom dvorišu i tu iskopao bunar dubine sedam metar, koji je i danas pun i u funkciji.

- Ja sam osetio da imam neku energiju koju ne mogu objasniti za neutralisanje tih podzemnih voda i pronalaženje bunara. Kada tražim vodu, i da dotaknem nekoga u mojoj blizini, preneo bi i njemu tu energiju. Ljudi mi nisu verovali, pa su i sami pokšavali misleći da uz pomoć rašlji mogu pronaći izvor, ali nije bilo šanse da se spuste iako se posle pokazalo da tu ima podzemnih voda. Ovaj mehanizam neće kod svakog da deluje, tako da je rašljara u Srbiji sve manje - rekao je Đurakić.

Feng šui majstor

Ali, da rašljar ne pronalazi samo idealna mesta za bunare, pokazuje i činjenica da ga sve više ljudi zove da im odredi raspored u sobama, jer se veruje da podzemne vode mogu da donesu negativnu energiju, a Rade ume da je kanališe stoga se može reći i da je feng šui majstor.

- Vodili su me na peti sprat gde dete nije moglo da spava, imalo problem sa nesanicom, rekao sam ima da pomere krevet ili da postave asuru, i gde nema podzemnih voda to će pomoći da neutrališe negativnu energiju, i bolje će spavati - zaključio je Rade.

Ako nemate vremena da zovete rašljara, Rade otkriva kako posmatrajući prirodu možete da otkrijete da li u blizini ima podzemnih voda ili ne.

Pogledajte blizinu vegetacije koja se nalazi na tom području, ako se u tu nalaze zasadi kupine, ptičja trešnja i vlažne breze, moguće je da tu bude i vode. Snažna, zdrava i dobro razvijena breza na ukazuje na dovoljan sadržaj vlage u slojevima tla u radijusu od 5-7 metara od stabla.