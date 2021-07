DR ŠEKLER OTKRIO STANJE ZARAŽENIH DELTA SOJEM U SRBIJI: Objavio UZNEMIRUJUĆE VESTI, otkrio i zašto se mutirana verzija LAKŠE PRENOSI

Dr Milanko Šekler objasnio zbog čega se delta soj lakše prenosi sa osobe na osobu. Stanje dvoje zaraženih u Srbiji nije dobro, ocenio je on.

Delta soj korone stigao je ove nedelje u Srbiju, a virusolog i mikrobiolog dr Milanko Šekler objasnio je kako se to dogodilo. Uputio je i važnu poruku ljudima za koje smatra da se ponašaju nepažljivo.

- Igrom slučaja je epidemiološka služba naišla na obolele koji su mogli da budu sumnjivi, da su mogući nosioci delte. Ti uzorci su stigli kod nas, kolega je istog dana uradio analize i odmah smo objavili rezultate. Dva uzorka su u pitanju, nije to bilo neočekivano, ko zna da li su to bili prvi zaraženi tim sojem - rekao je on.

- Meni je nepojmljivo da sada neko putuje u Rusiju, gde imate najveći broj novozaraženih ikada, rekordan broj umrlih po danu, i da potpuno nepotrebno idete tamo, vratite se i razbolite. Sada ide hospitalizacija, jedan od njih će verovatno morati u bolnicu, a to su mladi ljudi. Ne znam kako da objasnim to što se desilo. A naravno, nevakcinisani su - rekao je on.

Naučnici su više puta podvukli da je delta soj zarazniji, ali nije smrtonosniji. Šta je specifično za delta soj?

- Za građane, nije ništa, korona kao korona. Za stručnjake, ona ima promene na antigenu, na šiljku koji se vezuje, tu su dve aminokiseline drugačije nego kod ostalih varijacija. Zbog njih se lakše vezuje za ćeliju i lakše prepoznaje receptore - rekao je dr Šekler.

- Manja količina virusa je potrebna, manje virusa udahnete, kraće sedite s nekim ko je zaražen i već postoji mogućnost infekcije. Olakšano je prenošenje ali onaj ko je vakcinisan, on je zaštićen i to je važno da znate - rekao je on.

Delta soj korone komentarisao je i Marijan Ivanuša, direktor kancelarije SZO u Srbiji. On je kazao da ga dve stvari posebno brinu.