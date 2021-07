Tiho i neprimetno, a potpuno nepravedno ta sudbina zadesila je i Vladu Ilića, prvog modernog gradonačelnika Beograda i čoveka kome prestoničani mnogo duguju.

Vlada Ilić je na mestu prvog čoveka tadašnje jugoslovenske prestonice bio od 10. januara 1935. do 13. septembra 1939. godine. Za to vreme Beograd je prvi put postao prava i evropska metropola i grad koji je išao u korak sa svim svetskim trendovima.

Uspesi Vlade Ilića, kao prvog čoveka prestonice, ostaće zlatnim slovima zabeleženi u istoriji Beograda.

- Dvadesetak godina, koliko je delilo Prvi od Drugog svetskog rata, bilo je presudno za formiranje današnjeg lika Beograda. Izgradnja je bila u velikom zamahu, započeto je sve što se moglo započeti, a posle Drugog svetskog rata preostalo je da se osvoji i leva obala Save i spoje gradske celine Beograda i Zemuna - počinje priču Saša Stanković, autor monografije o Vladi Iliću, pod nazivom "Prvi moderni gradonačelnik Beograda".

Industrijalac evropskog formata

Vlada se kao najobrazovaniji u porodici našao na čelu velike tekstilne imperije . Posle kratkog boravka u Leskovcu otac ga je poslao da vodi poslovanje koncerna u prestonici. - Da je to bio dobar potez, pokazaće godine koje slede, jer je Vlada ispoljio sve sposobnosti jednog industrijalca evropskog formata. Do početka Prvog svetskog rata modenizovao je fabrike u Beogradu. One su teško oštećene i opljačkane za vreme okupacije, ali ih je nakon rata Ilić obnovio i proširio proizvodnju i van granica nekadašnje Kraljevine Srbije - priča Stanković.