TEMPERATURA I DO 45 STEPENI! Meteorolog otkrio detaljnu prognozu za sledeću nedelju - VRUĆINE NAM STIŽU PONOVO!

Otkriveno kakvo nas leto čeka

Meteorolog Nedeljko Todorović objasnio kakva nas temperatura očekuje u narednom periodu.

U jeku letnjih žega, u Beogradu je 24. juna zabeležena temperatura od 38,7 Celzijusa, što je oborilo rekord od pre 103 godine.

Meteorolog Nedeljko Todorović objasnio je kakve će biti naredne nedelje kada je u pitanju vremenska prognoza.

- Trenutno smo ušli u period svežine koja će trajati do 6. jula sa temperaturama ispod 30 stepeni, uz nešto malo pljuskova lokalnog karaktera. Od 7. jula temperatura kreće ponovo da raste. Od 8. jula kreću ponovo temperature do 37 stepeni koji će trajati par dana do sledećeg perioda osveženja. Takav je prosto letnji bioritam, ne možete protiv prirode - izjavljuje on.

Kada je u pitanju poređenje sa ranijim periodima, Todorović navodi da se kao parametar uzimaju prosečne vrednosti na nivou grada, i da neće temperatura svuda biti jednaka.

- Normalno je da u centru bude stepen-dva toplije nego na periferiji, i nije neobično da u automobilu bude 45 stepeni, sve je do toga koliko se određena tela zagrejavaju. Temperature su niže pored vode, ali na asfaltu temperatura može da dostigne i do 50 stepeni - dodaje Todorović.