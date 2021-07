DELTA SOJ U SRBIJI: Stručnjaci poručuju: Uvesti OBAVEZNU vakcinaciju za mlade!

Ako želimo da završimo sa virusom, potreban je veći obuhvat vakcinacije, slažu se stručnjaci.

Svako ima slobodu izbora, ali ne i pravo da ugrožava živote drugih, istakla je virusologinja Tanja Jovanović i založila se da bude određenog ograničenjau slobodi kretanja nevakcinisanih

Ako želimo da završimo sa virusom, potreban je veći obuhvat vakcinacije, da se imunizuje još onoliko ljudi koliko je vakcinu primilo do sada, rekla je virusologinja Tanja Jovanović.

Stigao iz Rusije

U Srbiji su zvanično pre nekoliko dana registrovana dva slučaja delta soja koronavirusa kod putnika koji su se vratili iz Rusije. Virusologinja je povodom registrovanja prvih slučajeva delta soja virusa u Srbiji, ocenila da ne sme biti opuštanja.

- Na simptome koji liče na respiratornu infekciju građani se moraju javiti lekaru koji će onda, na osnovu anamneze, znati šta dalje da uradi.

Rekla je da je privid da delta soj napada samo mlađe i istakla da je češći među mladima jer su oni najmanje vakcinisani. Apelovala je na omladinu da, ako žele utakmice, koncerte, letovanja, treba da budu vakcinisani ili drugačije zaštićeni.

- Da se ja pitam, uvela bih obaveznu vakcinaciju za ovu populaciju - istakla je Jovanovićeva.

Dodala je da svako ima slobodu izbora, ali ne i pravo da ugrožava živote drugih, i založila se da bude nekog ograničenja u slobodi kretanja nevakcinisanih.

- Ako nastavimo da se vakcinišemo u dovoljnom procentu, nema brige za jesen, a ako ostane kao do sada, moramo da se brinemo i planiramo.

Studenti medicine

Istakla je da je ponosna što je 72 odsto studenata četvrte, pete i šeste godine Medicinskog fakulteta u Beogradu vakcinisano.

Srbija je trenutno sa oko 16 zaraženih na 100.000 stanovnika na samoj granici između zelene i žute korona zone (zelena do 15/100.000).

- Ovi što se sada zaražavaju to su uglavnom mladi ljudi, kao na samom početku epidemije. Oni imaju česte kontakte, tako da je i realnost brže prenošenje virusa - objasnio je epidemiolog dr Predrag Kon:

- Na jesen nam preti novi talas. S ovim stepenom vakcinacije, on je izvestan. Ljudi moraju da shvate da nismo dostigli kolektivni imunitet. S brojevima se manipuliše, ili blaže da kažem, različito se predstavljaju. Kada se kaže da je vakcinisano blizu 50 odsto, misli se na punoletne građane, oko 5,4 miliona, koliko se procenjuje da ih je trenutno u Srbiji. Međutim, mi smo obuhvat vakcinacije pomerili na granicu do 12 godina, dakle potrebno nam je još više vakcinisanih. Zaraza se spušta ka mlađem uzrastu, to je evidentno. Uveo bih obaveznu vakcinaciju za određene grupe stanovništva.

Vakcina štiti

Za razliku od prethodnih sojeva virusa, delta soj ima nešto drugačije simptome.

- Nije karakterističan gubitak čula mirisa i ukusa već ga prate glavobolja, manja temperatura, kašalj i bol u grlu. Više liči na neku jaču prehladu, ali to ne znači da ga treba uzimati olako. Najviše se sada javlja kod mladih jer je kod njih najmanji obuhvat vakcinacije - rekao je epidemiolog Branislav Tiodorović:

- Zbog toga je važno da ovaj period iskoristimo za vakcinaciju, a poseban apel ide ka mladima koji žele da idu na festivale i žurke.

Prema svim podacima kojima raspolažu naši stručnjaci, vakcine efikasno štite od svih sojeva, uključujući i delta soj.