OPREZ! UPOZORENJE NA VELIKU VRUĆINU! Danas sunčano i veoma toplo - temperatura čak do 38 podeoka!

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, jugoistočni i istočni, krajem dana i tokom noći u košavskom području u pojačanju.

Najniža temperatura će biti od 15 do 23 stepeni C, najviša od 34 do 38 C.

U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Vetar slab, jugoistočni, krajem dana i tokom noći u pojačanju.

Najniža temperatura od 18 do 23 C, najviša oko 38 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti veoma toplo i u većini dana pretežno sunčano!

U petak u košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, sredinom dana i po podne na zapadu i jugozapadu Srbije, krajem dana u Vojvodini, a od subote do ponedeljka i u ostalim predelima uz promenljivu oblačnost ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom.

Autor: