Ministar Vulin poručio sa novosadske tvrđave: Uživanje u muzici nije opravdanje za konzumiranje narkotika

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin posetio je danas novosadsku tvrđavu i prostor na kome će se održati muzički festival Egzit.

Ministar Vulin je naglasio da će policija učiniti sve da svi posetioci festivala Egzit budu sigurni i bezbedni, ali je isto tako upozorio da ne uzimaju narkotike.

"Tokom trajanja Egzita policija će učiniti sve što je u našoj moći da svi koji budu došli na Egzit budu sigurni, bezbedni, da se lepo provedu, ali ih sve zajedno upozoravamo da ne uzimaju narkotike. Učininićemo sve što je u našoj moći da sprečimo, koliko god možemo konzumiranje narkotika, da svakog narko-dilera uhapsimo, privedemo pravdi, a i sve one koji konzumiraju drogu da upozorimo da je to krivično delo i da ćemo učiniti baš sve da im to otežamo", istakao je ministar Vulin.



Ministar je podvukao da nema opravdanja za konzumiranje narkotika.

"Dođite, provedite se, uživajte u muzici, ali nemojte se drogirati, nema opravdanja. Ne postoji ni jedno opravdanje da se drogirate, ne postoji ni jedno opravdanje da otrujete neko dete drogom, ne postoji nijedno opravdanje da upropastite svoj život ili tuđi život tako što ćete se drogirati, tako što ćete na Egzitu učiniti nešto jako glupo zato što ste bili drogirani", poručio je ministar policije.

Ministar Vulin je kazao da će policija svakog koga pronađe, bez obzira da li je diler ili konzument droge, u skladu sa zakonom kazniti.

"Policija će učiniti sve da smanji količinu narkotika, a svakog koga pronađemo, bez obzira da li je bio diler ili konzument, učinićemo sve što je u našoj moći da završi u zatvoru i da za to bude kažnjen", izjavio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin prilikom obilaska petrovaradinske tvrđave na kojoj od sutra počinje održavanje festivala Egzit.