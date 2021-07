Zadobila brojne udarce pesnicom u glavu, pre toga napadnuta stolicom.

Vlasnik teretane na Novom Beogradu, u kojoj je radnica prekjuče prvo napadnuta stolicom, pa pretučena na radnom mestu, otkrio je da se ona sada fizički oseća dobro, ali da je pod stresom, te da je osnovno pitanje pitanje sigurnosti. Rekao je i da je mlada radnica u strahu za svoju bezbednost.

- Pod stresom je. Nekad je stres gori od povreda. Ja sam je juče vozio u policiju, ona se trese. Dete, ima 20 godina. Pita me: 'Sale, hoće njega sad oni da puste?' - navodi vlasnik, dodajući da je pretučena devojka zadobila brojne udarce pesnicom u glavu, te da sada odmara.

Objašnjava da se oseća obaveznim da zaštiti svoje zaposlene. Kaže i da je policija po pozivu stigla sa zakašnjenjem. Primećuje i da su tek dvojica muškaraca stala u zaštitu pretučenoj devojci.

- Kažu da nemaju dovoljno ljudi, ja razumem. Da li shvatate da je upao u teretanu, da bije devojku? Šta treba da radimo? Pevač ga je izbacio, a policija je stigla 20, 30 minuta kasnije - kaže dodajući da je on potom uhapšen u kraju.

Pre toga, kaže Đorđević, osumnjičenog U. R. iz teretane izneo je pevač Sloba Radanović.

- Skočili su pevač Sloba Radanović i još jedan dečko. Ostali su gledali, ali bar dvojica su hteli da je odbrane. Onda ga je Sloba uhvatio i izneo iz teretane. To je to u društvu, ljudi gledaju kako vas neko bije i prolaze pored vas. To je tuga. Ne mogu ja vežbače, korisnike da teram da budu muškarci - rekao je.

Kaže i da se zbog incidenta našao u neprijatnoj situaciji sa roditeljima ostalih zaposlenih devojaka.

- Roditelji neće da puštaju devojke da rade jer se boje. Dovodi se u pitanje poverenje u institucije. Imam dosta zaposlenih, devojaka pretežno, ima i menadžera. Ljudi se boje - ponavlja koliko je snažan uticaj straha: - Menadžeru je rekao da će ga naći i da će završiti u Savi ili u Dunavu. U životu nailazite na razne pretnje, ali naiđete na ludaka kakve gledamo u filmovima, koji ti se nakači na vrat i sad njega treba neko da pusti da uđe u teretnu, da izbode nekog. Ili da upuca. Na instagramu ima slike sa pištoljima.

Kaže i da mu ti detalji iz privatnog života napadača nisu bili poznati.

- Ma, nismo, kakvi znali. Ne možemo mi da pratimo, imamo 39.000 članova - napominje.

Između nasrtaja pretio putem Instagrama

Mladić je inače putem Instagrama, između incidenta sa stolicom i pesničenja radnice, poručio da je odsad on glavni u teretani.

- Da se zna, ja sam od danas glavni u toj teretani i nadležan za sve, postavljen od "vrhovnog vladara", najvećeg kralja univerzuma. Hteo sam da uđem na pult i sednem na stolicu, gde mi se ta devojka isturila i rekla: 'Ne možeš, ja ti ne dam, zvaću policiju' - rekao je u snimku kasnije dodajući: - Evo, noga mi je krvava. Da ne bude da lažem, ćopam. Dobro da nisam polomio zglob. Sutra će svo osoblje da dobije otkaz i doći će novo sa Marsa - dodao je na kraju.

Na delove snimka reagovao je i vlasnik teretane.

- Suština je da li će nasilnik koji je neuravnotežena ličnost, što se vidi, dakle, da li će on izaći na slobodu i napraviti neku novu veću glupost. Ko nam garantuje da neće da uleti sa bombom i da je baci? Pošto je pričao svašta - pitao je.

U međuvremenu stigla je informacija o tome da je uhapšenom U. R. određen pritvor od 30 dana. Uhapšen je zbog nasilničkog ponašanja i ugrožavanja sigurnosti.