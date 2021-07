TESLA JE SVOJIM DOSTIGNUĆIMA PROMENIO ISTORIJU! Marinković: Zaslužio je da se njegov rođendan slavi na nacionalnom nivou (VIDEO)

Poslanik Skupštine Srbije Vladimir Marinković je ocenio da da bi bilo lepo da se rođendan Nikole Tesle slavi na nacionalnom nivou.

- Nikola Telsa to definitivno zaslužuje. On je jedan od najvećih naučnika i ličnosti u novojoj svetskoj istoriji, koji je svojim radom, zalaganjem i dostignućima promenio istoriju i civilizacijske tekovine - rekao je Marinković.

Podsetio je da mi i dalje moramo da se borimo da dokazujemo svetu da je Tesla Srbin.

Ima onih koji ga svojataju bez ikakvog utemeljenja - istakao je Marinković.

Govoreći o srpskoj dijaspori u Americi, on je naveo da se naša zajednica jako aktivirala u prethodnih dve do tri godine i to je dobra vest i za Srbiju i za sve Srbe koji žive u SAD.

- Oni su na prethodnim izborima za kongres bili aktivni i uspeli su da ključno utiču na to da se izaberu u Indijani Viktorija Šparc i Frenk Mrvan. Dobra je vest da su se tako uključili da ima u kongresu još ljudi koji će se boriti za ineterese srpskog naroda - dodao je Marinković.

Uporedio je to i sa situacijom u Crnoj Gori:

- Sve što je Krivokapić govorio pre nego što je izabran za predsednika Vlade Crne Gore i ovo što danas radi, može da se svrsta u neku vrstu groteske, a ne u neku normalnu političku i profesionalnu karijeru - kaže Marinković.