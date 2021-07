NAJNOVIJA VREMENSKA PROGNOZA SE MNOGIMA NEĆE SVIDETI: Sutra VRTOGLAVO SKAČE TEMPERATURA, a krajem sedmice sledi HLADAN TUŠ

Meteorolog Marko Čubrilo upozorio je da nam naredne nedelje stiže još jedan toplotni talas.

- Prvi deo naredne nedelje donosi nov, jaк, topao talas, posebno središnjim I istočnim predelima. Drugi deo naredne nedelje i naredni viкend sve izvesnije donose jače osveženje i кonкretniju кišu. U nedelju će se ka našem delu Evrope polako pokretati strujanje toplog vazduha ali će se u višim slojevima atmosfere zadržati još malo vlažnog vazduha - naveo je Čubrilo na Fejsbuku.

Kako kaže, preovlađivaće sunčano i toplije ali uz pojačan razvoj dnevne oblačnosti koja bi posle podne uglavnom nad brdsko-planinskim predelima regiona uslovila pojavu grmljavinskih pljuskova koji bi ponegde mogli biti i vrlo jaki. Dnevni maksimum do 35 stepeni.

- U prvom delu sledeće nedelje ka nama će iz severne Afrike ponovo početi strujanje veoma toplog vazduha, subtropskog porekla te će postati vrlo do ekstremno toplo uz maksimume koji će se u sredu nad središnjim i istočnim predelima kretati od 34 do 38 stepeni, lokalno i više. Na zapadu će biti manje toplo jer će se već od utorka osetiti uticaj sekundarnog ciklona kojeg modeli simuliraju u prostoru od severne Italije do severnog Jadrana - saopštio je meteorolog i dodaje:

- Od tačnog položaja i putanje tog ciklona zavisiće koliko brzo će promena vremena napredovati na istok ali od srede bi nad većim delom regiona već bilo grmljavinskih pljuskova i lokalnih nepogoda, dok bi u drugom delu nedelje najverovatnije usledilo jače osveženje uz konkretniju i obilniju kišu.

Čubrilo objašnjava i da bi posle 20. jula verovanto usledilo postepeno poboljšanje ali u ovom momentu barem do oko 26. jula nema signala za brz povratak visokih temperatura.

- Sumirano, posle blažnog osveženja, sledi novo jače otopljenje, ali posle 14. jula je sve izvesnije osetno osveženje uz konkretniju kišu.

Inače, RHMZ je danas upozorio da će od utorka, 13. jula, do četvrtka, 15. jula, u Srbiji biti sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom u većini mesta od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Samo u četvrtak na severu zemlje malo svežije, sa temperaturom od 32 do 34 C.