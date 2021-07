KOLIKO VAM TREBA ZA PUTARINU DO MORA?! Ovo je detaljan spisak cena u zemljama regiona - Negde imamo i OLAKŠICE

Letnja sezona uveliko je počela, a mnogi srpski građani su se već uputili ka primorju, s ciljem da iskoriste svoje godišnje odmore na najbolji mogući način. Ali, na putu do svojih željenih destinacija moraće da plate putarinu, koja do pojedinih odredišta i nije baš jeftina.

Što se tiče same Srbije, putarine se plaćaju pri izlazu iz određene deonice, a cene prilično variraju.

Bugarska

Ako krećete ka Dimitrovgradu, odnosno ukoliko ste se opredelili da idete u Bugarsku, potrebno je da izdvojite 1.310 dinara. Ovoliko iznosi putarina ukoliko krećete iz Beograda, a nešto je jeftinija ako idete iz Niša – 360 dinara.

Hrvatska

Kada je reč o susednim zemljama, postoje bitne razlike. U Hrvatskoj se putarine plaćaju prema pređenim kilometrima, a s obzirom na to da auto-putevi imaju zatvoreni sistem naplate, prilikom izlaska sa autoputeva plaćate cenu. Cene naravno variraju, ali ukoliko planirate da idete u Istru potrebno da izdvojite više od 25 evra, što je apsolutni minimum.

Od Beograda do Šida treba 3,5 evra, pa od Beograda do Zagreba treba 17 evra. Nakon toga od Zagreba do Splita potrebno je izdvojiti najmanje 45 evra. Sve je ovo u jednom pravcu, bez trajekta.

Crna Gora

U Crnoj Gori, putarina se plaća samo na dve deonice magistralnih puteva: tunel Sozina – putni pravac Bar – Podgorica; na delu puta Meljine – Trebinje (BiH).

Za tunel Sozina potrebno je da izdvojite 2,5 evra, dok je za putnička vozila na delu puta Meljine-Trebinje (BiH) treba da izdvojite 3 evra. U Bugarskoj postoje vinjete, a ukoliko ih ne posedujete platićete kaznu od minimum 150 evra.

Severna Makedonija

Kada je reč o Severnoj Makedoniji, imamo određene olakšiće, pa nam je besplatan prolaz do 15. avgusta. Ni ranije nisu bile skupe putarine, ali ovo je još značajnije.

Grčka

Što se tiče Grčke, kao i ostalim slučajevima, cene putarine zavise od lokacije na koju ste se uputili.

Na primer, do Soluna potrebno je, prema podacima sajta ViaMichelin, da izdvojite 1,8 evra za putarine. To važi ukoliko idete na Halkidiki, dok su dalje destinacije prirodno skuplje. U slučaju da se odlučite da posetite Krf, potrebno je više negde oko 24 evra.

Putarina od Beograda do Preševa, za naše turiste koji idu ili u Severnu Makedoniju ili u Grčku, iznosi 1.490 dinara. Ako na put krećete iz Niša potrebno vam je 680 dinara.