TREĆA DOZA: Preporuka je da počne da se prima od 1. avgusta, a evo ko je PRIORITET

Više o trećoj dozi znaćemo 1. avgusta.

Mediji su u više navrata najavljivali da postoji mogućnost da ćemo morati da primimo i treću dozu vakcine protiv koronavirusa, a to će se sada i obistiniti. Premijerka Ana Brnabić juče je rekla da će krizni štab 1. avgusta dati preporuku građanima o trećoj dozi vakcine!

Premijerka je kazala da će Nacionalno telo za vakcinaciju do 23. jula dati svoje mišljenje o trećoj dozi kriznom štabu, nakon čega će krizni štab dati preporuku građanima.

- Nacionalno telo za vakcinaciju trenutno radi studije, i to na osnovu studija proizvođača, iskustava drugih zemalja, ali i iskustva stečenog u našoj zemlji - rekla je i dodala da je u ovom trenutku vakcinisano 48,6 odsto punoletnih građana te ocenjuje da imunizacija u našoj zemlji ide teško i polako:

Treba nam više i moramo više da radimo, pre svega sa omladinom. Plašim se sledećeg talasa!

Brnabićeva je ukazala na to da je velika razlika između sredina u kojima je veći broj vakcinisanih naspram onih gde odziv nije na nivou, jer u prvima zdravstveni sistemi nisu pod pritiskom.

Dr Mirsad Đelek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, rekao je za Kurir da trenutno imamo veći prioritet od treće doze, a to je da nađemo nove modele motivacije mladih da se vakcinišu.

- Svega je 17,3 odsto mladih od 18 do 30 godina vakcinisano. To je prioritet broj jedan jer sa ovako niskom imunizacijom mladih, koji su najveći prenosioci virusa, ne možemo mirno da čekamo jesen - naglašava Đerlek i dodaje: - Svakodnevno razgovaramo o trećoj dozi, i to na najvišem nivou. Jedan sastanak je bio u petak. Pratićemo zbivanja u svetu, a mogu da kažem da su SZO i EMA preporučile da trenutno ne žurimo sa trećom dozom dok se ne završe velike studije.

Prema njegovim rečima, u Srbiji se radi studija o efikasnosti vakcina, koja još nije završena, radi se na velikom uzorku i po njenom završetku znaće se sve te će i građani biti obavešteni.

- Nacionalni stručni komitet za imunizaciju i Vlada Srbije razgovaraju o kombinaciji vakcina različitih proizvođača, ali daleko smo od konačne odluke jer ipak struka treba da donese konačnu odluku posle naučno priznatih studija, kako naših tako i svetskih.

Još se ne zna ko će biti prioritet za treću dozu, ali ako je sudeći po iskustvima iz sveta, to će biti osobe kod kojih dve doze nisu stvorile dovoljan nivo antitela, one koje su imale transplantaciju nekog organa ili pate od medicinskog stanja koje izaziva pad imuniteta.