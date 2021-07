'DELTA SOJ NESMETANO CIRKULIŠE U SRBIJI' Kon upozorio kada ćemo opet imati NAJVIŠE ZARAŽENIH: Nove mere ovog leta ne očekujem!

Predrag Kon smatra da je dobro što je novi talas kovid epidemije, očekivan za septembar stigao sada

Epidemiolog Predrag Kon kaže da je novi talas epidemije već počeo, a analiziranjem brojki utvrdio je i kada će on biti na maksimumu i koliko bi mogao da potraje.

- Tvrdnje da je pred nama novi udar epidemije kovida-19 zasnovane su na svemu onome što smo naučili o njemu, vremenu inkubacije, obuhvatu vakcinacije koji će se teško promeniti. Jasno se može videti šta nas očekuje i na primerima Velike Britanije i Izraela, reprodukciona stopa jasno pokazuje da se iz nedelje u nedelju povećava broj zaraženih, to će se desiti i kod nas, taj broj će se povećati u odnosu na naše ponašanje - rekao je dr Kon.

On je do detalja pojasnio šta možemo očekivati u narednom periodu.

- Što se budemo opuštenije ponašali brzina uspona biće sve veća, sve brža. Dakle brže će rasti broj novozaraženih. U tom slučaju za šest nedelja očekujem maksimum, a ukupno ovaj talas bi trajao i duže, jer treba vremena onda da se spusti krivulja - dodao je dr Kon.

Situacija nije nimalo bezazlena iako su svi očekivali da ćemo imati jedno mirno leto.

- U naredna dva meseca imaćemo talas, pitanje je samo koliko će biti zaravnjen, koliko naglo će biti to penjanje. Međutim, jasno je da smo prešli prag, treba da se naviknemo na trocifrene brojeve, nadam se samo da neće biti i četvorocifrenih.

Zašto je do ovog letnjeg talasa došlo ima više razloga.

- Sa jedne strane imamo virus koji se jasno prenosi znatno lakše, a leto je, masovni skupovi su sve češći, poštovanje mera ne ide kako bismo želeli. Jasno je vidljiv porast koji se neće zaustaviti, ali našim ponašanjem možemo da ga usporimo.

Kako je dodao dr Kon, "očekuje razgovore na Kriznom štabu o sprovođenju kontrola i nadzora".

- Neke nove mere ovog leta ne očekujem. Podsećam, dozvoljeni su skupovi do 500 ljudi, a za ostalo je potrebna dozvola Kriznog štaba. Egzit je, na primer, odobren uz poštovanje maksimalnih mera. To nije moglo da se brani, ogromna je potreba za zabavom, muzikom, ima tu i egzistencijalna potreba. Moraćemo da pratimo i da vidimo posledice, svaki takav masovni događaj je rizik, za nevakcinisane je on neprihvatljiv, za njih je 30 puta veći rizik. A slično je i sa svadbama i drugim veseljima po celoj Srbiji.

Delta soj je stigao u Srbiju, sada se već uveliko priča o Lambda soju koji je potekao iz Perua.

- Ovaj novi soj dominira u Peruu i preneo se u 26 zemalja. Daleko od toga da ne treba da nas brine, ali on se pojavio još u decembru 2020, a sada je već jul i nije u Evropi, bar se ne vidi njegova dominacija. Koncentracija je sada na delta varijanti. Mi ne znamo tačno koliko je ljudi zaraženo kojim sojem, samo naslućujemo na osnovu uzoraka. Ne radi se kod svakog pacijenta ispitivanje kojim je sojem zaražen - rekao je dr Kon.

On je priznao da je očekivao preporuku da se vakcinišu i deca starosti od 12 do 18 godina.

- Kako će vakcinacija biti organizovana zavisi od pedijatara. Ipak, mislim da ni na jednom vakcinalnom punktu na kojem roditelji dođu sa detetom ne bi trebalo da postoji problem da oni budu vakcinisani.

Jedno od gorućih pitanja je i treća doza vakcine, pa čak i mešanje doza.

- To treba pitati Nacionalni komitet za imunizaciju, oni su za to nadležni. Treća doza je izvesna, razmišlja se non-stop o tome. Kombinacija više vakcina je nešto što ne može da se radi bez ispitivanja. Naši ne mogu to da urade bez istraživanja sa strane. Takođe mora da se odluči da li će treća doza biti samo za starije, za određene kategorije stanovništva, za one koji imaju dokazano da nemaju antitela. Ili za sve. To sada mora da se razmatra - zaključio je dr Predrag Kon.

Dr Predrag Kon je ukazao na jednu činjenicu koja uliva dosta optimizma.

- Dobra vest iz Britanije je da, iako se virus jasno širi, i ima 20.000-30.000 novozaraženih na dan, bolnice se ne pune, hospitalizacije je znatno manje nego pre. Evidentno je da je vakcinacija dala svoj rezultat. Ipak, u ovom slučaju treba biti oprezan jer je kod nas vakcinisanost na celokupnoj populaciji 38 odsto, a u Velikoj Britaniji 67 odsto. To je značajna razlika - upozorava.

Svi smo očekivali veliki udar u septembru i oktobru, a on je počeo već u julu. Ipak, dr Kon smatra da je to možda i sreća u nesreći.

- Ovo što se trenutno dešava možda i nije tako loše. Naime, virus ne može da ima takvu snagu sada tokom leta, visokih temperatura i sunčanih intervala, kao na jesen. Smatram da pogoršanje situacije neće biti u septembru, pošto je ono usledilo sada u julu. A naredni udar, sa maksimalnim brojem novozaraženih možemo očekivati na kraju jeseni, u novembru i decembru - rekao je epidemiolog.