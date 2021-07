MNOGI SE VRAĆAJU ZARAŽENI SA LETOVANJA I EKSKURZIJA! Dr Janković upozorio: Novi talas nećemo izbeći!

Dr Radmilo Janković, zamenik direktora KC Niš, upozorio je da se mnogi sa letovanja vraćaju zaraženi, te da ne možemo da izbegnemo novi talas korone!

Neki stručnjaci kažu da je četvrti talas epidemije u Srbiji već počeo, drugi ga tek najavljuju, ali ono što je najvažnije – svi su saglasni da nam sledi novi udar korone.

- Struka je potpuno saglasna da smo negde već na početku novog talasa, to sasvim jasno pokazuju brojke koje označavaju broj prvih pregleda, taj broj na jugu polako raste, kao po pravilu počinje od Vranja. Vidimo sada da je i broj zaraženih već iz nedelje u nedelju veći i jasno je da smo negde na početku - rekao je zamenik direktora KC Niš, anesteziolog dr Radmilo Janković.

On je kazao i da se mnogi vraćaju zaraženi sa letovanja i ekskurzija.

"Ono što brine sve nas koji smo vodili borbu protiv kovida ovde na jugu je kako sačekati taj talas. Što se tiče mera, mislim da nije realno očekivati niti neko pooštravanje mera niti neku mnogo veću disciplinu. Leto je, ljudi su željni normalnog života, da žive slobodno, većina njih je već i na letovanjima. Ono što je problematično je da se većina njih bez ikakve kontrole vraća u Srbiju sa letovanja, već ima nekih naznaka da se dosta njih, čak i dece, koja se vraćaju sa ekskurzija, vraćaju zaraženi".

On apeluje da ovaj, kako kaže, relativno miran period, iskoristimo za vakcinaciju jer je to jedino što može da nam pomogne u talasu koji sasvim izvesno stiže.

"Mislim da treba ozbiljno da radimo na imunizaciji. Ono što je poražavajuće, možda je to preteška reč, ali od lidera u regionu, pa čak i u Evropi, postali smo zemlja koja je na začelju po broju imunizovanih što je neprihvatljivo i to će ispostaviti svoju cenu već u septembru, a ja verujem već i polovinom avgusta. Mi moramo da iskoristimo ovaj relativno miran period, da sačekamo spremni naredni talas koji će sigurno doći, ne postoji nikakva šansa da će nas on zaobići. Moramo podići ukupan stepen imunizacije, pre svega motivisati mlade ljude".